राजपाट: रिश्तों का भूगोल, खतरे की घंटी

रिश्तों का भूगोल

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के समीकरण भी अनूठे हैं। कभी दोनों का छत्तीस का आंकड़ा दिखता है तो कभी तिरसठ का। 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं तो कांग्रेस उनकी सहयोगी थी। विधानसभा चुनाव दोनों ने मिल कर ही लड़ा था। मंत्रिमंडल में कांग्रेस के भी आधा दर्जन मंत्री शामिल थे। पर यह दोस्ताना ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। थोड़े दिन बाद ही ममता ने केंद्र की मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फिर तो पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन टूटना ही था। रिश्तों में तल्खी का तब से शुरू हुआ दौर अभी जारी है। हां, नोटबंदी के सवाल ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ममता की जुगलबंदी का नया अध्याय जरूर लिख दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस में पहली बार तो ममता के सांसद सुदीप बनर्जी साथ दिखे थे। पर इस हफ्ते खुद ममता ने की राहुल के साथ दिल्ली में साझा प्रेस कांफ्रेंस। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती को लेकर ममता ने हंगामा बरपाया था तो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने उठाया था यह मुद्दा। यही तो विरोधाभास है रिश्तों का। दिल्ली में आंकड़ा तिरसठ का बेशक हो, पर पश्चिम बंगाल में तो यह अभी छत्तीस का ही बना है। कांग्रेस के सूबेदार अधीर चौधरी ममता पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता आ चुके हैं ममता की शरण में। अधीर चौधरी तो खुलेआम कह रहे हैं कि जरा धमका कर कराया है इन नेताओं से दलबदल। ममता ने कभी नहीं दी कांग्रेस के आरोपों को तवज्जो। वैसे भी जब पार्टी का आलाकमान उनकी चिरौरी कर रहा हो तो वे क्यों दें सूबे के पार्टी नेताओं को अहमियत। हां, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता अपने आलाकमान से नाराज जरूर होंगे। उनकी परवाह ममता क्यों करें? वे खुद भी कहां खुल कर अपनी पीड़ा का इजहार कर पा रहे हैं।

खतरे की घंटी

हिमाचल में भाजपा सत्ता में आई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव में भले अभी नौ-दस महीने का वक्त हो पर सियासी गलियारों में कयास खूब लग रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा के करीबी उन्हीं की दावेदारी का दंभ भर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपनी वफादारी की दुहाई दे रहे हैं। फरमाया है कि न उन्होंने अपने लिए आलाकमान से कभी कोई टिकट मांगा और न ही कोई पद। यानी आलाकमान खुद ही मेहरबान रहा है उन पर। पर नड्डा समर्थक तो धूमल खेमे को चिढ़ाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। मसलन, एक जुमला यह चल रहा है कि अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए भी धूमल को नड्डा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हवा का रुख भांप धूमल समर्थक कई नेता अभी से पाला बदल चुके हैं। यों तो पार्टी के सूबेदार सतपाल सत्ती भी पिछले दिनों डगमगाते दिखे थे। पर लगता है कि उन्हें धूमल ने मना लिया। करीबी तो यहां तक कह रहे हैं कि धूमल खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो सत्ती का नाम बढ़ा देंगे। धूमल की राह में सबसे बड़ी बाधा उनकी बढ़ती उम्र को मान रहे हैं नड्डा के समर्थक।

ममता बनर्जी का विमान कम ईंधन के साथ 30 मिनट तक आकाश में उड़ता रहा; पार्टी ने बताया साज़िश, इंडिगो ने दी सफाई

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 1:36 am