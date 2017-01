राजपाट: इस हाथ दे-उस हाथ ले, अपमान का घूंट

इस हाथ दे-उस हाथ ले

नीकु की सियासत सपाट नहीं है। सियासी पैंतरों के माहिर माने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी वाहवाही करा ही ली। उन्हीं मोदी से जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि नीकु के डीएनए में कोई खराबी है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर पटना में नीकु और नमो एक ही मंच पर साथ-साथ बैठे नजर आए। बेशक मौका सियासी नहीं था, तो भी दोनों ने जो कुछ कहा उसमें सियासत साफ दिखी। इससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने का संदेश गया। बिहार में लागू शराब बंदी के लिए नीकु की तारीफ के पुल बांध दिए नमो ने। ऊपर से यह भरोसा भी जता दिया कि नीकु की कामयाबी देश में मिसाल कायम करेगी।

नीकु बड़े उस्ताद हैं। कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अपने कामकाज पर नमो के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर शराबबंदी के मुद्दे पर नमो की तरफ से की गई प्रशंसा सियासत में उनके काम न आए, यह कैसे हो सकता है? नीकु तो कब से पैरवी कर रहे हैं कि शराबबंदी सारे देश में होनी चाहिए। यूपी और झारखंड में तो वे इस बाबत प्रवचन भी दे आए। हालांकि उसका कोई नतीजा निकला नहीं। झारखंड में भाजपा की सरकार है। नीकु मोदी से कई बार कह चुके हैं कि वे भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू कराएं। वे अक्सर ही यह सवाल भी उठाते हैं कि यदि गुजरात में शराबबंदी लागू रह सकती है तो भाजपा शासित दूसरे राज्यों और सारे देश में क्यों नहीं हो सकती? इस सवाल का नमो ने कभी सीधा-सपाट जवाब नहीं दिया। हां, शराबबंदी पर अपनी जुबान उन्होंने पहली बार पटना में ही खोली। वह भी नीकु की तारीफ में। मानो वे एक हाथ दे, दूजे हाथ ले की रणनीति पर चल रहे हों। नोटबंदी के उनके कदम की नीकु ने भी तो खुल कर तारीफ की थी। विरोधी होते हुए भी नमो का हौसला बढ़ाया था।

अपमान का घूंट

पटना में गुरुगोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव का कार्यक्रम बिहार की सियासत में एक नई बहस शुरू कर गया। समारोह के मंच पर प्रकाश सिंह बादल और नरेंद्र मोदी के साथ नीकु तो मौजूद थे, पर लालू यादव को जगह नहीं मिली। जबकि बिहार सरकार उन्हीं के रहमोकरम पर चल रही है। इसे लेकर पहले तो चर्चाएं दबी जुबान से हो रही थीं, लेकिन अपने विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ही इस बार भी श्रेय ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू को मंच पर जगह न देकर नीतीश ने बिहार की जनता को हैरान कर दिया। जनता इससे नाराज है। हालांकि जद (एकी) की तरफ से सफाई आई कि प्रधानमंत्री के मंच का अपना प्रोटोकॉल होता है।

उसमें लालू यादव कहीं फिट बैठ ही नहीं रहे थे। पर प्रधानमंत्री दफ्तर ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि मंच की व्यवस्था बिहार सरकार के हवाले थी। यह सही है कि लालू यादव की इस समय कोई सरकारी हैसियत नहीं है। पर नीकु चाहते तो उनके बेटे और अपने जूनियर तेजस्वी यादव को तो मंच पर जगह दे ही सकते थे जो सूबे के उपमुख्यमंत्री ठहरे। वह भी इकलौते। लालू तो मंच के सामने धरती पर बैठे ही उनके दोनों बेटों को भी वहीं जगह मिल पाई। बड़े बेटे तेज प्रताप को मीडिया ने कुरेदा तो परिपक्व और सधी प्रतिक्रिया दी। फरमाया कि कार्यक्रम धार्मिक था। उसमें हैसियत का कोई मतलब ही नहीं था। फिर प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकाल है तो हमें क्यों आपत्ति हो। हकीकत तो यही है कि गठबंधन सरकार चलाने की मजबूरी न होती तो इस तरह अपमान की घूंट कतई न पीते लालू यादव।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 1:05 am