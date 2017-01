राजपाट: चतुर सुजान, चौकन्ने रघुबर

चतुर सुजान

नीकु भी कई बार अपने बयानों से मुकर जाते हैं। पर अंदाज ऐसा अनूठा होता है कि आसानी से यह बात हर किसी को नजर नहीं आती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी मायने में तो दूसरे नेताओं से अलग हैं। आमतौर पर नेता आज कुछ बोलते हैं और कल कुछ और। पर नीकु वक्त देख कर और यूटर्न के लिए वाजिब दलीलें खोज कर ही पलटी मारते हैं। शुरू में नोटबंदी के मोदी के फैसले का उन्होंने खुल कर समर्थन कर दिया। लेकिन बाद में मोदी के समर्थन के चलते सवालों के घेरे में आ गए तो रुख कुछ बदल दिया। फरमाया कि पचास दिन की मियाद खत्म हो जाने के बाद करेंगे वे इस पहलू की समीक्षा। अब पचास दिन भी पूरे हो गए हैं तो समीक्षा के सवाल को टाल रहे हैं। फिलहाल तो वे दो उत्सवों में व्यस्त हैं। एक सिखों का और दूसरा बौद्धों का। दोनों को कामयाब देखना चाहते हैं।

इसीलिए ताकत झोंक रखी है। कह रहे हैं कि फिलहाल तो ये उत्सव ही उनकी प्राथमिकता हैं, कुछ और नहीं। हकीकत यह है कि नीकु वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी स्थिति डांवाडोल है। नोटबंदी कामयाब है या नाकाम, तस्वीर साफ नहीं है। आगे क्या करना है, फैसले के लिए सही वक्त के इंतजार में है। यह उनकी पुरानी फितरत भी ठहरी। सोच-समझ कर ही पक्ष या विरोध की लाइन तय करते हैं। कभी किसी के बेहद करीब दिखते हैं तो कभी उसी से दूरी भी बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध में लालू यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और दूसरे कई विरोधी नेता एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन नीकु उनके साथ नहीं हैं। यह जानते समझते हुए भी कि उनकी सरकार लालू यादव के साथ मिल कर बनी है। नीकु के इस रवैए को हर कोई अपने-अपने नजरिए से देख रहा है। पर नीकु को कतई परवाह नहीं। वे तो समय के हिसाब से अपना फैसला करेंगे। तभी तो दूसरे नेताओं से अलग बनी रहेगी उनकी पहचान।

चौकन्ने रघुबर

रघुबर दास को अभी से सता रही है अगले विधानसभा चुनाव की चिंता। झारखंड की सत्ता संभाले अभी तो दो साल ही हुए हैं। उनके इस रुख पर किसी को भी अचरज हो सकता है। अभी तो तीन साल का लंबा समय बचा है। पर वे इसी उधेड़बुन में हैं कि समय रहते सूबे में इतना कामकाज कर दिया जाए कि अगली बार भी लोग उन्हीं को गद्दी पर बिठाएं। अधिकारियों को जम कर हड़का रहे हैं। दो टूक कह दिया है कि जो ठीक से अपना काम नहीं कर सकते, वे खुद ही नौकरी छोड़ कर चले जाएं। वरना उनकी खैर नहीं। बेहतर तो यही है कि वे अगले तीन साल ऐसा कामकाज करें जो नजर आए।

रघुबर दास अपने सूबे में महज लोकप्रिय नेता की छवि तक खुद को सीमित नहीं करना चाहते। वे तो वोटबैंक पुख्ता करने की उधेड़बुन में हैं। जहां जाते हैं, देख रहे हैं कि आदिवासियों में सरकारी तंत्र के प्रति रोष मिलता है। इसीलिए अफसरों की नकेल कस आदिवासियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। समझदार अफसरों को भी उनकी रणनीति बखूबी समझ आ रही है। दरअसल अफसरों का खयाल रखने में झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कभी कोई कोताही नहीं बरती। तभी तो वे अपेक्षा करते हैं कि अधिकारी भी उनकी मजबूरी को समझें।

First Published on January 2, 2017 1:24 am