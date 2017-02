राजपाट: उठापटक की तैयारी, मराठी मानुष नहीं चला

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के दिवा में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की। (Source: Express photo by Deepak Joshi)

उठापटक की तैयारी

पंजाब में लगता है कि नतीजे आने के पहले ही भाजपा ने हथियार डाल दिए हैं। वहां सरकार बनाने की चर्चा पार्टी नेतृत्व में नहीं हो रही है। अलबत्ता, इस बात पर मंथन चल रहा है कि प्रदेश नेतृत्व में क्या-क्या बदलाव करने जरूरी हैं। बड़े बदलाव की तैयारी है। भाजपा के प्रदेश प्रमुख समेत कई ओहदेदारों की छुट्टी हो सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी में धड़ेबाजी के कारण शीर्ष नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। विजय सांपला को पिछले साल आठ अप्रैल को पंजाब भाजपा का प्रमुख बनाया गया था। टिकटों के आवंटन में धड़ेबाजी साफ नजर आई। सांपला समर्थक कुछ नेता कई लोगों के टिकट कटवाने में जुटे रहे। यहां तक कि खुद सांपला ने फगवाड़ा से पार्टी प्रत्याशी सोम प्रकाश का टिकट न काटे जाने के विरोध में इस्तीफा देने की धमकी दे डाली थी। तब विधानसभा चुनाव के कारण पार्टी ने उन्हें मना लिया था, लेकिन विरोधी गुट इस मुद्दे को फिर से उठा रहा है। अब सांपला को हटाने की मांग की जा रही है। इनमें अब कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं, जिनकी सांपला को प्रधान बनाने में भूमिका रही थी। नए प्रदेश प्रमुख के लिए दो नामों की चर्चा चल रही है और दोनों ही अपनी-अपनी सूची तैयार करने में जुटे हैं। मांग उठ रही है कि अबकी फेरबदल में संगठन का जिम्मा ऐसे नेताओं को दिया जाए, जो पिछले कई साल से हाशिए पर रहे हैं। न तो उन्हें संगठन में पद दिया गया और नहीं ही किसी बोर्ड-निगम का पदाधिकारी बनाया गया।

मराठी मानुष नहीं चला

महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने सियासत में नई पहेली गढ़ी है। कांग्रेस का हाल कांग्रेसियों को पहले से पता था। भाजपा का साथ छोड़ने वाली शिवसेना के साथ उसके मतदाता डटे रहे। हिंदू एजंडे वाले भाजपा के साथ गए। भाजपा को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हो गया। दोनों ने खुद को अलग-अलग दिखाकर हिंदू वोटों का एकतरफा ध्रुवीकरण कर दिया। यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन सियासी गणित के मामले में मनसे कैसे चूक गई। ‘मराठी मानुष’ का राग काम नहीं आया। मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के चुनाव में मनसे को महज सात सीटों से संतोष करना पड़ा। अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में मनसे के ‘सैनिक’ भैरवी करिश्मा नहीं दिखा सके। पिछले कई चुनावों से पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2006 में शिवसेना से अलग होकर मनसे बनाने वाले राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का मुख्य एजंडा ‘मुंबई, मराठियों के लिए’ को बनाया। वे बाला साहेब ठाकरे का फार्मूला आजमाना चाहते थे। बालासाहेब की तरह राज ठाकरे ने भी मुंबई में उत्तर भारत खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश से रोजी-रोटी कमाने आए लोगों को निशाना बनाया, लेकिन पार्टी का यह दांव काम नहीं आया। भाजपा के नए अवतार और शिवसेना के अक्षुण्ण वोट बैंक को देखते हुए मनसे को विचार करना पड़ेगा कि क्षेत्रीय पतंगबाजी से इतर कुछ और सोचें।

First Published on February 27, 2017 3:09 am