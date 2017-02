राजपाट: फर्क नजरिए का

फर्क नजरिए का

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों को लेकर भाजपा नेतृत्व की सांस उखड़ने लगी है। 15 जिलों की 73 सीटों पर पहले चरण में 11 फरवरी को मतदान होगा। पार्टी ने पिछड़े चेहरे के रूप में अनजान रहे केशव मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह सूबेदार बनाया। उम्मीद पिछड़ों के ध्रुवीकरण की लगाई होगी। पर इस चक्कर में अगड़े रूठ रहे हैं। इलाहाबाद के जिस इलाके से मौर्य 2012 में विधायक और 2014 में लोकसभा सदस्य बने, वहां ब्राह्राणों की भी बहुतायत है। मुरली मनोहर जोशी ने कई बार प्रतिनिधित्व किया था इस सीट का। बेशक मौर्य पास की फूलपुर सीट से सांसद हैं, पर इलाके के ब्राह्राण उन्हें कभी नहीं भाए। विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल की छत्रछाया में पले-बढ़े मौर्य दावा सूबे की 403 में से 300 सीटें जीतने का कर रहे हैं पर भीतर से घबराहट है। शनिवार को प्रधानमंत्री की मेरठ की चुनावी रैली में बार-बार कहते रहे कि 13 फरवरी को कमल खिलाना है, जबकि मतदान 11 फरवरी को है। ब्राह्राणों को इस बार पिछड़ों के चक्कर में भाजपा ने टिकट भी कम ही दिए हैं।

जिससे उनमें नाराजगी बढ़ी है। कांग्रेस की तरफ रूझान देख भाजपा के रणनीतिकार सहम गए हैं। इसीलिए अचानक शिगूफा छोड़ दिया गया है कि अगले राष्ट्रपति मुरली मनोहर जोशी हो सकते हैं। जोशी को वैसे जब से मार्गदर्शक मंडल में रवाना किया गया है, पार्टी में कोई पूछता ही नहीं उन्हें। हालांकि पार्टी में चिंतन और दर्शन वाले वे ही सबसे प्रखर नेता माने जाते हैं। सामाजिक समीकरण बिठाने के फेर में भाजपा ने जाटों को भी बड़ी संख्या में टिकट दे दिए। यह बात अलग है कि इस बार इस तबके का झुकाव अजित सिंह की तरफ साफ दिख रहा है। ऊपर से परंपरागत बनिया वोट अलग नाराज है। नोटबंदी के कारण पहले तो कारोबार चौपट हुआ, अब आयकर के नोटिस आने से नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री को इसका अहसास हुआ होगा तभी तो मेरठ की रैली में सफाई दे डाली कि उनकी मुहिम छोटे व्यापारियों के खिलाफ नहीं है। हकीकत तो यह है कि यूपी का यह चुनाव एकदम शांत माहौल में लड़ा जा रहा है। न किसी की आंधी है और न किसी के खिलाफ आंधी। बस फर्क नजरिए का है। भाजपा अभी भी 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की कसौटी पर कर रही है अपना आकलन तो विरोधी 2012 की याद दिला रहे हैं। जब वह 47 सीटों पर सिमटी थी।

बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ बोले- “पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति 1990 के कश्मीर जैसी”

First Published on February 6, 2017 5:20 am