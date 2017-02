राजपाट: कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अपने ही पोस्ट में गोल!

कौन बनेगा मुख्यमंत्री

पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो जैसे अभी से अपनी सरकार बननी तय मान ली है। यह भरोसा इस कदर तारी है कि ‘कौन बनेगा सीएम’ की कुर्सी दौड़ में चार नेताओं ने अपने-अपने तरीके से आप आलाकमान की परिक्रमा शुरू कर दी है। दौड़ में आप के प्रदेश संयोजक एवं प्रवक्ता गुरप्रीत सिंह वड़ेच भी हैं और उन्होंने यह बयान जारी किया है कि जीतने वाला विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब अंदरखाने यह होड़ है कि जो जितने बड़े दिग्गज को हराएगा, वह उतना ही बड़ा दावेदार होगा। ऐसे नेताओं में भगवंत मान को जलालाबाद से लड़े उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पार्टी के सह प्रभारी जनरैल सिंह को लंबी से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व नरिंदर शेरगिल को मजीठा से अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ खड़ा किया गया था। इनमें जनरैल सिंह दिल्ली में डटे हुए हैं और पार्टी के आला नेताओं से संपर्क में हैं। भगवंत मान पंजाब में ही हैं और अपनी जीत को लेकर धार्मिक स्थलों में माथा टेक रहे हैं। उन्होंने पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह को साथ लेकर लॉबिंग शुरू कर दी है। यही हाल भुलत्थ से लड़ रहे सुखपाल खैहरा व बटाला से लड़ रहे गुरप्रीत सिंह वड़ैच का है। देखना है कि आम आदमी पार्टी का यह सियासी तड़का कितने काम आता है

अपने ही पोस्ट में गोल!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कोलाहल भरे सियासी समय में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी को कठघरे में खड़ा कर विपक्ष को हथियार थमा दिया। वरुण को भाजपा ने हाशिए पर कर दिया है। इससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई और जब मौका मिला तो उन्होंने बागी तेवर दिखा दिए। कुछ महीने पहले वरुण पर संगीन इल्जाम लगे। माना जा रहा है कि नाम के साथ गांधी लगा होना उन्हें महंगा पड़ा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता को मुद्दा बनाकर भाजपा ने दाग से बचने की कोशिश की है। लेकिन वरुण के तेवर उसे महंगे पड़ रहे हैं। अब मतदाता बताएंगे कि अपने ही पोस्ट में गोल करना वरुण को कितना सियासी फायदा पहुंचा गया।

साल 2017 का पहला सूर्य ग्रहण, कुछ खास बातें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 27, 2017 3:11 am