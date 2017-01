राजपाट: नीकु का ब्रह्मास्त्र, अपने हुए बेगाने

नीकु का ब्रह्मास्त्र

नीकु जरूरत से ज्यादा चौकसी बरतते हैं। नीकु यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसे ही मौका मिलता है, अपनी चाल चल देते हैं। पलड़ा भारी हो जाता है। अब नमो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी एक नई मांग कर डाली। पिछले दिनों निश्चय यात्रा के सातवें चरण की शुरुआत खगड़िया में आमसभा से की। उसी सभा में बोल दिया कि नमो भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करें। नमो इससे पहले जब पटना में गुरुगोबिंद सिंह के प्रकाश महोत्सव में आए थे तो शराबबंदी के लिए अपने धुर सियासी विरोधी नीकु की मंच से तारीफ की थी। साथ ही यह भी मान लिया था कि शराबबंदी तो सारे देश में लागू होनी चाहिए। नीकु को इससे अच्छा मौका और क्या मिलता। खगड़िया की सभा में प्रधानमंत्री को घेर लिया। मोदी को याद दिला दिया कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जहां शराबबंदी बिहार से भी पहले से लागू है। फिर क्यों वे प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी सारे देश में शराबबंदी लागू नहीं कर रहे। कम से कम भाजपाशासित राज्यों में तो उन्हें शराबबंदी तुरंत लागू करानी चाहिए। इससे उनका मान भी बढ़ेगा और नाम भी। बिहार के पड़ोसी सूबे झारखंड में भाजपा की सरकार है। कम से कम वहीं लागू करा दें शराबबंदी। मोदी को मालूम होना चाहिए कि झारखंड की उनकी सरकार तो बिहार के शराबबंदी के फैसले का मजाक उड़ा चुकी है। प्रधानमंत्री तारीफ क्या कर गए, नीकु को दोधारी तलवार हाथ लग गई। अब वे प्रधानमंत्री को ही आड़े हाथ ले रहे हैं। भाजपा शासित राज्य सरकारों के रवैए पर उंगली उठा रहे हैं। लगता है कि नीकु ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री के बयान के बहाने भाजपा शासित राज्यों में शराब बंदी के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे।

अपने हुए बेगाने

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाजपा के ही नेता और उनकी अपनी सरकार के मंत्री तक गाहे-बगाहे कुछ न कुछ उनके विरोध में बोल रहे हैं। नतीजतन फायदा विरोधी दलों को हो रहा है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी रघुबर दास के कामकाज पर नुक्ताचीनी शुरू कर दी है। पार्टी की बैठकों में आलोचना करें तो समझ आता है। पर वे तो बाहर भी ऐसा करने से चूक नहीं रहे। इसी तरह रघुबर दास के सहयोगी मंत्री सरयू राय भी सरकार को आगाह करने के नाम पर ऐसा बोल जाते हैं कि सरकार की दुविधा बढ़ जाती है। मसलन, एक कंपनी की खदान की लीज के नवीनीकरण नहीं होने की बात कह डाली। विरोधी दलों का भी इसी पर जोर था। बाबूलाल मरांडी कभी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री थे। अब अपनी अलग पार्टी झारखंड विकास मोर्चा चला रहे हैं। उनके निशाने पर भी रघुवर दास और उनकी सरकार ही रहती है। पर वे अर्जुन मुंडा और सरयू राय की तारीफ के पुल बांधते अघाते नहीं। तारीफ क्यों न करें? आखिर जो भूमिका मरांडी की है, उसे अर्जुन मुंडा और सरयू राय अदा कर रहे हैं। रघुबर दास को समझ नहीं आ रहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को कैसे शांत करें। अपने शांत हों तब तो गैरों से निपटने की सोचें। यही है उनकी दुविधा।

पप्‍पू यादव ने किया नीतीश कुमार का चरित्रहनन, कहा- कैशलेस का समर्थन करते हैं और खुद पैसे देकर मनसुख, नयनसुख लेते हैं

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 16, 2017 2:32 am