राजपाट: आर-पार की जंग, हाल-बेहाल

आर-पार की जंग

पश्चिम बंगाल और केंद्र की सरकारों के बीच नोटबंदी के बाद से ही तकरार जारी है। सरकारों की तकरार में तो बदल दिया है इसे अन्यथा झगड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। नोटबंदी के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब ममता ने मोदी को न कोसा हो। नोटबंदी के चलते तकलीफ से हुई करीब सवा सौ मौतों का जिम्मेवार भी उन्होंने प्रधानमंत्री को ठहराया है। गुस्से में मोदी को न केवल तानाशाह बता दिया बल्कि उनकी तुलना चौदहवीं सदी के दिल्ली के सनकी शासक मोहम्मद बिन तुगलक तक से कर डाली। हाल की कई घटनाओं ने इस झगड़े की आग में घी डालने का काम किया है। मसलन रोजवैली चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों की गिरफ्तारी के बाद तो ममता आपा ही खो बैठी हैं। राज्य में जगह-जगह मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ असभ्य टिप्पणियों की शिकायतें पुलिस थानों में कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बाबुल सुप्रियो को निशाना बनाया है जो केंद्र सरकार में सूबे के इकलौते मंत्री ठहरे। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए हैं। सुप्रियो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मानहानि के मामले दायर कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस चिटफंड घोटाले में बाबुल सुप्रियो की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कई जगह भाजपा के दफ्तरों और उनके नेताओं पर हमलों की खबरें भी आई हैं। ममता ने चुनौती दे डाली है कि केंद्र सरकार बेशक उनकी पार्टी के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर ले पर नोटबंदी के विरोध में जारी उनका आंदोलन थमेगा नहीं। अब तो आलम यह है कि केंद्र का हर फैसला उन्हें नोटबंदी के विरोध का अंजाम दिखने लगा है। यह घमासान किस करवट बैठेगा, कोई नहीं जानता। पर इतना साफ है कि ममता और मोदी के रिश्तों में खटास लगातार बढ़ रही है।

हाल-बेहाल

आरएसएस ने राजस्थान में कमान आखिरकार संभाल ही ली। संघ की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार और पार्टी दोनों के मुखिया संघ के दरबार में हाजिरी बजाते नजर आए। पहली बार किया भगवा संगठन ने प्रदेश स्तर पर चिंतन बैठक का आयोजन। सरकार्यवाह यानी दूसरे नंबर के ओहदेदार भैयाजी जोशी ने बैठक अपने प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा के मकसद से बुलाई थी। पर तलब भाजपा के नेताओं को भी कर लिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के सूबेदार अशोक परनामी को जोशी के दरबार में मत्था टेकने के लिए जयपुर से अजमेर का सफर करना पड़ा। सरकार और संगठन दोनों की ही कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है संघ। उसे असली शिकायत यही है कि उसकी विचारधारा पर अमल न सरकार कर रही है और न पार्टी। उलटे गैरसंघी मंत्रियों और नेताओं की धमक बढ़ गई है। हिंदुत्व की दुहाई देने वाले संगठन के लिए इससे बड़ा झटका और क्या होगा कि भाजपा सरकार के रहते जयपुर में कई प्राचीन मंदिरों को धराशायी कर दिया गया। सरकारी गोशाला भी तोड़ दी गई। इस चक्कर में सैकड़ों गायें बेमौत मर गईं। हिंदुओं में गलत छवि बनी अपनी ही सरकार के। इसी से हर कोई अनुमान लगाने लगा है कि अगली बार भाजपा शायद ही जीत पाए। संघ और भाजपा दोनों का ही शिखर नेतृत्व इस जानकारी से और हैरान है कि सूबे में कांग्रेस मजबूत हो रही है। वह भी तब जबकि देश भर में कांग्रेस कमजोर हो रही है। फिर कैसे राजस्थान में राहुल गांधी की बड़ी और सफल सभा हो गई। कांग्रेस के धरने और प्रदर्शन भी सफल दिख रहे हैं। खतरे की घंटी देख संघ को सक्रिय भूमिका में आना ही पड़ा। वसुंधरा ने जोशी के सामने तीन साल की उपलब्धियों का बखान किया। पर जोशी ने दूसरी बात पूछ ली। उनसे उनकी कमियों का ब्योरा जानने की इच्छा जता दी। वे बताने में हिचकती दिखीं तो खुद खोल दी फेहरिस्त। लेकिन सरकार्यवाह फिर भी संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने यह आशंका अलग जता दी कि बचे दो साल में कैसे लागू करेगी संघ की विचारधारा से जुड़े काम। संघी अतीत वाले भाजपाई इसे अमित शाह की कवायद का हिस्सा बता रहे हैं तो अमित शाह ने हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के भीतर भी संघ के ढांचे की तर्ज पर पूर्णकालिक विस्तार और प्रचारक तैनात करने की योजना से भी अपने असंतुष्ट होने का संकेत दे दिया है।

ममता बनर्जी बोलीं- “पीएम मोदी को जाना होगा, देश को बचाने के लिए बनाई जाए राष्ट्रीय सरकार”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 16, 2017 2:35 am