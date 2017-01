राजपाट: साल कमाल का, कलह की भेंट

साल कमाल का

बीता साल अनूठा रहा मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट के लिए। महज फैसले सुनाने तक ही सीमित नहीं रही राज्य की सबसे बड़ी अदालत। आॅनलाइन हो गई इस अदालत। नतीजतन सरकारी महकमे से जुड़ी कोई भी याचिका जैसे ही अदालत में दायर होगी, उसका ब्योरा ज्यों का त्यों सरकारी दफ्तर के मुखिया के पास पहुंच जाएगा। इससे वक्त पर सूचना नहीं मिल पाने का बहाना बना कर मुकदमों की सुनवाई में देरी नहीं कर पाएंगे सरकारी महकमें। इसी साल हाईकोर्ट को एक साथ ग्यारह नए जज भी मिल गए। हालांकि 53 जजों के मुकाबले चौदह पद अभी भी खाली हैं। छोटे बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए पालना घर भी बनवा दिया अदालत ने।

कलह की भेंट

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी कुनबे की कलह से पार्टी की छवि और सरकार के काम पर चाहे जो असर पड़े पर सबसे बड़ा नुकसान सैफई का हो गया। अधिकृत राजधानी भले यूपी की लखनऊ में हो पर यादव परिवार के लिए तो लखनऊ से ज्यादा अहमियत सैफई की रही है। तभी तो हर साल यहीं मनता है सैफई महोत्सव। जिसमें खेल, कला, संस्कृति और उत्सवों की तो श्रृंखला चलती ही है, यादवी कुंभ में भी बदल जाता है यह इलाका। जब मुलायम को पैदा किया तो उपेक्षित था इटावा जिले का यह छोटा सा गांव। लेकिन अब तो न केवल तहसील है बल्कि सुख-सुविधाओं के मामले में लखनऊ को टक्कर दे रहा है। हवाई अड्डे से लेकर सरकारी मेडिकल कालेज तक सब कुछ है। लेकिन इस बार सैफई महोत्सव नहीं हुआ तो इलाके के लोग मायूस हैं। यों वजह तो कुनबे की आपसी कलह ही है। पर बहाना संयोजक धर्मेंद्र यादव ने चुनाव का वर्ष होने का बनाया है। बेचारे सफाई दे रहे हैं कि चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है चुनाव की तारीखों का एलान। आचार संहिता के चलते फीकी पड़ जाती महोत्सव की रौनक।

समाजवादी पार्टी में क्‍यों पड़ी दरार? क्‍यों बिगड़े मुलायम-अखिलेश के रिश्‍ते? जानिए हर सवाल का जवाब

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 1:39 am