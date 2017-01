राजपाट: बुरे फंसे कटारिया

राजस्थान में दो दलीय सियासत होने का अच्छा असर दिखता है। मसलन इन दिनों सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के नेताओं के बीच बहस की सियासत गरम है। कानून-व्यवस्था को लेकर सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया कांग्रेस के नेताओं को लगातार चुनौती देते रहे हैं। बहस की चुनौती। अपने कार्यकाल को पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना में खासा बेहतर मानते हैं। इस बार कांग्रेस की उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कबूल कर ली बहस की उनकी चुनौती। गृह मंत्री को न्योता दे दिया कि वे पिंकसिटी प्रेस क्लब में अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहे बहस कर लें। शुरू में तो कटारिया ने चुनौती स्वीकार कर तारीख भी तय कर डाली। पर बाद में पीछे हट गए। तर्क ढूंढ़ लिया कि अर्चना शर्मा उनके स्तर की नेता हैं ही नहीं। वे तो अपने स्तर के नेता से कर सकते हैं बहस। अर्चना शर्मा को अनुभवहीन कहा तो वे बिफर गईं। कटारिया पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई।

फरमाया कि बहस के लिए तजुर्बा नहीं तथ्यों और तर्कों की जरूरत होती है। गृह मंत्री के पास कानून-व्यवस्था सुधरने के तथ्य हों तो बहस के लिए जरूर आएं। उधर कटारिया ने अपने स्तर के कांग्रेसी नेताओं के नाम भी तय कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सूबेदार बीडी कल्ला और मौजूदा पार्टी सूबेदार सचिन पायलट। वैसे कटारिया की गिनती भाजपा के संजीदा और संवेदनशील नेताओं में होती है। वसुंधरा सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत मानी जाती है उनकी। जब से गृहमंत्री बने हैं तभी से अपराधों में कमी का राग अलाप रहे हैं। पुलिस के कामकाज की तारीफ में भी कंजूसी नहीं कर रहे। जबकि उनके शासनकाल में भी कमजोर तबकों पर अत्याचार और जघन्य अपराध कम नहीं हुए। इस हद तक कि सरकार को जवाब देते नहीं बना। मसलन कुख्यात गिरोहबाज आनंदपाल पुलिस की हिरासत से एक बार फरार हुआ तो डेढ़ साल हो गया अभी तक तो पकड़ा नहीं जा सका। कटारिया प्रकरण के बाद अब शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी दे दी है कांग्रेस के नेताओं को बहस की चुनौती। उनका दायरा शिक्षा विभाग के कामकाज पर केंद्रित है। पर कांग्रेस के नेता फिर भी सरकारी भ्रष्टाचार के लिए भाजपा सरकार के मंत्रियों की घेरेबंदी से पीछे नहीं हैं। इस बहाने दोनों दल एक दूसरे की खामियों का खूब खुलासा कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता आमने-सामने बैठ कर बेशक हकीकत में बहस न कर पाएं हों पर इस बहाने कार्यकर्ताओं में तो जोश बढ़ ही रहा है।

मर्ज बढ़ता गया

बेरोजगारी की मार सारे देश की तरह मध्यप्रदेश पर भी खूब पड़ी है। चालू वित्तीय वर्ष के नौ महीनों में महज 5320 लोगों को ही मिल पाई नौकरी। इसके उलट 2014-15 में यह आंकड़ा 21 हजार था। इसका खुलासा भी केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय की ही रिपोर्ट में ही हुआ है। बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, केंद्र सरकार की योजनाओं का हाल भी बेहाल है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत तीन साल में सूबे को 203 करोड़ रुपए मिले लेकिन बेरोजगारी घटने की जगह और बढ़ गई। जबकि इस अवधि में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात जैसे सूबों में बेरोजगारी की दर कम हो गई। रिपोर्ट से एक खुलासा और भी हो गया कि कौशल विकास के लिए कागजों पर तो प्रशिक्षण खूब दिए गए पर जमीनी स्तर पर फायदा मिलता नहीं दिखा। कुल मिला कर मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की वाली कहावत खरी हो गई सूबे में।

पीएम मोदी के पलटवार पर राहुल गांधी ने कहा- “जो कतारों में खड़े हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं, भारत के गरीब लोग हैं”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 1:30 am