राजपाट: नंगों का हमाम, गला काट होड़

चंडीगढ़ में भाजपा ने सारी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। नगर निगम के चुनाव में छप्पर फाड़ सफलता क्या मिल गई, कुछ ज्यादा ही दंभ हो गया पार्टी को। मसलन, कुछ पार्षदों को मनोनीत करने की बारी आई तो पार्टी के सक्रिय पदाधिकारियों को ही चुन लिया। कहने को नौ मनोनीत पार्षदों ने दो व्यापारी, एक डाक्टर, एक वकील, एक रिटायर फौजी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बताए। पर हकीकत में चार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और एक पार्टी के पदाधिकारी की बेटी। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं चंडीगढ़ के प्रशासक। वे खुद भी राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता थे। सो, पार्टी की तरफ से जो नाम सुझाए गए, आंख मूंद कर मंजूरी दे दी उन्होंने। फिर तो कांग्रेस ने बावेला मचा दिया। कायदे से ऐसे लोगों को नामित करना चाहिए, जो अपने क्षेत्र में नामचीन हों। पर सचिन कुमार भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे से जुड़े रहे हैं तो कमला शर्मा पहले मेयर रह चुकी है। हाजी मोहम्मद खुर्शीद अली भी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हैं। सत्यप्रकाश अग्रवाल पिछली दफा कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बने थे। पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए थे। चुनाव में टिकट नहीं मिला तो क्या उन्हें मनोनीत कर दिया पार्टी ने। इसी तरह शिप्रा बंसल भी महिला मोर्चे की महासचिव सबीना बंसल की बेटी हैं। कांग्रेस जब सत्ता में रहते ऐसे काम करती थी तो उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाते अघाते नहीं थे भाजपाई। अब अपनी बारी आई तो साबित कर दिया कि सियासी हमाम में सभी के तन नंगे होते हैं।

कांगड़ा में सुधीर शर्मा का कद कांग्रेस की सियासत के भीतर बढ़ गया है। हिमाचल सरकार में काबीना मंत्री हैं अभी शर्मा। कांगड़ा में ही कहने को कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता जीएस बाली भी सियासी जमीन रखते हैं, लेकिन इस बार वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में उनकी ज्यादा हैसियत नहीं दिखी। ऊपर से वीरभद्र ने अपनी सरकार के चार साल पूरे होने का जश्न कांगड़ा जिले के धर्मशाला में मनाया। इस रैली में पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शिरकत की। धर्मशाला ठहरा सुधीर शर्मा का इलाका। बीच में रैली का स्थान धर्मशाला की जगह मंडी करा दिया था कुछ मंत्रियों ने। पर सुधीर शर्मा ने लाबिंग कर धर्मशाला में ही कराई यह रैली। हां, बाली ने भी अपने इलाके नगरोटा में एक प्रतिमा का राहुल के हाथों अनावरण कराना रैली के साथ जुड़वा दिया। हालांकि वीरभद्र इस हक में नहीं थे कि राहुल गांधी के एक जिले में दो कार्यक्रम हों। बाली अपने मकसद में भले सफल हो गए पर धर्मशाला की रैली में तो मुख्यमंत्री के खेमे ने उन्हें मंत्री होने के बावजूद राजीव के मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया, जबकि कई विधायक वहां नजर आए। अपमान का घूंट पीकर रह गए बेचारे बाली। अब पत्रकार वार्ताओं में सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इसकी जांच कराना चाहिए। एक तरफ पार्टी सूबे की सत्ता में वापसी के जतन कर रही है तो दूसरी तरफ बाली को अपनी तौहीन की जांच की पड़ी है। दरअसल दिक्कत उन्हें अपने अपमान से ज्यादा सुधीर शर्मा के बढ़ते कद से हो रही है।

First Published on January 2, 2017 1:42 am