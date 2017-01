राजपाट: ब्रूयात सत्यम,रोचक कुश्ती

ब्रूयात सत्यम

अपनी पुलिस के भ्रष्टाचार से हैरान हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान अपनी चिंता जताने से हिचके नहीं। करें भी क्या? औसतन चार पुलिसवालों के खिलाफ रोजाना भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के आरोप में विभागीय जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट खुद गवाह है कि 2015 में 1589 पुलिस वालों की शिकायतें मिली थीं। 1236 के बारे में मिली शिकायतें सही निकलीं। सो, विभागीय जांच के बाद 139 को नौकरी से निकाला तो 52 को वक्त से पहले रिटायर कर दिया। जैसे सरस्वती विराज गई थीं मुख्यमंत्री की जीभ पर इस समीक्षा बैठक में। बोले- मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कोई अपराधी है जिसके बारे में पुलिस को जानकारी न हो। अगर आईजी, डीआईजी और एसपी खुद सड़क पर उतर जाएं तो अपराध हो ही नहीं सकते।

फिर पुलिस अफसरों से रूबरू हुए कि वे अपराधों और माफिया की सूची बना कर उनके खिलाफ अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री का चिंतन कुछ भी हो पर उनके मंत्री अलग ही सोच के हैं। कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने तो भिंड में पूरे सरकारी तंत्र को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। उनसे पत्रकारों ने सबसिडी की बाबत सवाल पूछा था। बिसेन ने जवाब दिया- हमारे सरकारी तंत्र से ईमानदारी की तो आप कल्पना ही मत करिए। कार्यकर्ताओं के बीच राशन के वितण में धांधली के मुद्दे पर बोला उन्होंने यह कटु सत्य। उधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी बेहिचक कहते हैं कि आजकल रिश्वत के बिना काम होते ही नहीं। नेता भी काम के बदले सूटकेस मांगते हैं। उनके जमाने में स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सूटकेस वापस मिल जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा की शोक सभा में गौर के मुंह से निकले थे ये सत्य वचन। फिर पटवा की तारीफ करते हुए फरमाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते किसी की मजाल नहीं थी गड़बड़ी करने की। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पत्रकारों ने सफाई मांगी तो टालते हुए कह दिया कि गौर साहब के बयान पर नहीं दूंगा कोई प्रतिक्रिया।

रोचक कुश्ती

लगता है कि प्रकाश सिंह बादल के करामाती नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा है अब शिरोमणि अकाली दल को। तभी तो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जेजे सिंह के रूप में तुरुप का पत्ता चला है। पटियाला शहर की विधानसभा सीट पर कैप्टन अमरिंदर को चुनौती देंगे जनरल सिंह। अकाली दल में शामिल होकर सियासी पारी खेलने का जोखिम उठाया है। उधर अकाली दल ने भी मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी लोकप्रियता न होती तो रिटायर जनरल क्यों जुड़ते उसके साथ। पर इस मुकाबले में एक रोचक विरोधाभास भी है। जनरल का कैप्टन से भिड़ना अटपटा लगता है। अमरिंदर तो पहले ही एलान कर चुके हैं कि इस लड़ाई में कैप्टन जनरल को चित्त करेगा। रही जेजे सिंह की बात तो वे खुद को सैनिक के बेटे के तौर पर पेश कर रहे हैं। यह बात दीगर है कि पटियाला सीट अमरिंदर का गढ़ ठहरी।

ऊपर से वे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। चुनावी जीत के बाद ही तय हो पाएगा सियासी जनरल। फिलहाल तो तमाम सर्वेक्षणों से बेफिक्र कांग्रेस सूबे की चुनावी जंग को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि पार्टी के भीतर थोड़ी खींचतान भी दिख रही है। नवजोत सिद्धू का अब कांग्रेस में आना तय लगता है। जाहिर है कि अपनी पत्नी की विधानसभा सीट अमृतसर पूर्व से ताल ठोकेंगे सिद्धू। हां, कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे से खाली हुई अमृतसर लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन बनेगा, अभी रहस्य है। हो सकता है कि पार्टी यह सीट सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को सौंप दे। वैसे एक संभावना कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर की भी जताई जा रही है। यह बात अलग है कि एक परिवार से एक टिकट का फार्मूला लागू रखेगी कांग्रेस या नहीं।

अरविंद केजरीवाल का दावा- “नवजोत सिंह सिद्धू है पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 1:13 am