राजपाट: अटकी सबकी सांस

पंजाब में मतदान का पिछली बार का रेकार्ड टूट गया, भले कुछ ही ज्यादा मतों से। मालवा, जहां आप का ज्यादा जोर दिख रहा था, में ज्यादा वोट पड़े। दिलचस्प बात यह है कि आप के मुख्यमंत्री पद के चेहरे माने जाने वाले भगवंत सिंह मान को लेकर मीडिया में पोलिंग स्टाफ के हवाले से दावा किया गया कि वे जब मोहाली के फेस-3बी1 बूथ में वोट डालने आए तो उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। सट्टा बाजार की मानें तो इस चुनाव में आप को कुल 117 में से 60 से 62 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत के आसपास सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। अटकलें तो यहां तक भी हैं कि एक सरकारी एजंसी ने भी कांग्रेस को 55-56 सीटों पर मजबूत माना है। अकाली-भाजपा गठबंधन की हालत क्या रहेगी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जलंधर रैली में लोगों के फीके उत्साह से जाहिर हो गया था।

नोटबंदी का असर प्रचार के दौरान पंजाब के गांवों में भी दिखा। लोग इसे लेकर भाजपा से नाराज हैं या खुश, चुनाव नतीजों से यह भी साफ हो जाएगा। डर है कि कहीं भाजपा चार-पांच सीटों तक ही न सिमट जाए। वैसे अकाली दल इस उम्मीद में है उनके विरोधी बहुमत से 10-12 सीटों से कम रह जाएं तो उसे ‘खेल’ ख्रेलने का मौका मिल सकता है। नतीजे आने में अभी एक महीने से ज्यादा है लिहाजा चुनाव मैदान में उतरे लोगों की नींद इस दौरान हराम रहेगी। पिछले साल दौड़ में सबसे आगे चलने और उस के बाद अचानक साल के आखिर में पिछड़ने के बाद इस साल के शुरू में आप ने दोबारा जोर मारा और केजरीवाल ने लगातार पंजाब के दौरे किए। चुनाव के दौरान आप के हक में पंजाब से बाहर के नंबर वाली मंहगी एसयूवी गाड़ियां भी खूब घूमती दिखीं। अनिवासी भारतीयों ने भी कांग्रेस के अलावा आप के लिए काम किया, हालांकि इनमें से कुछ पर कांग्रेस का आरोप रहा कि उनके कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों से रिश्ते हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले के आखिरी महीनों में पूरी ताकत झोंक दी और राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया ताकि उसे चुनाव में साफ लाभ मिल सके। बहरहाल अब तो ईवीएम खुलने पर ही नतीजों से पता चलेगा कि जनादेश किसके हक में है।

First Published on February 6, 2017 11:30 am