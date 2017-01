राजपाट: जूतों में दाल, वक्त का फेर

जूतों में दाल

सिर फुटव्वल से कांग्रेस हिमाचल में भी बच नहीं पाई है। मंत्री होकर भी जीएस बाली अपनी ही सरकार के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहे हैं। पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों को भत्ते का प्रावधान नहीं किए जाने के मुद्दे पर अपनी सरकार को बैकफुट पर ढकेला है। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कई बार दोहरा चुके हैं कि घोषणा पत्र अनुभवहीन लोगों ने बनाया है। पर रोजगार भत्ता देना व्यवहारिक नहीं है। भाजपा को इससे मौका मिल गया। हालांकि वीरभद्र के पास भाजपा की काट भी है।

वे कौशल विकास भत्ते का हवाला दे रहे हैं। साथ ही कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने की योजना भी है वीरभद्र के दिमाग में। उधर प्रेम कुमार धूमल ने नौकरियों की सूची जारी कर वीरभद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। लेकिन बाली का विरोध वीरभद्र क्यों सहेंगे? धर्मशाला में हुई राहुल गांधी की रैली में उन्हें मंच से दूर रखा था। शायद वही टीस अभी तक चुभ रही है बाली को। वीरभद्र के सामने अपने सहयोगी मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर ही बरस पड़े। मंत्रिमंडल की बैठक में भी वीरभद्र के करीबी उद्योगमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से खूब नोक-झोंक की। सरकार के भीतर इतने अंतरविरोध हों तो विपक्ष क्यों न फूल कर कुप्पा हो। ऊपर से 2017 विधानसभा चुनाव का साल ठहरा।

वक्त का फेर

बेटे की चिंता तो हर बाप करता ही है। करुणानिधि हों या प्रकाश सिंह बादल, वसुंधरा राजे हों या रमन सिंह। फिर प्रेम कुमार धूमल ही अलग थोड़े हैं। रही अखिलेश यादव की बात तो पिता ने तो अपना धर्म निभाने में कसर छोड़ी नहीं थी। जीते जी अपना ताज 2012 में ही रख दिया था बेटे के सिर पर। भले बेटे को सरकार चलाने में आजादी नहीं होने की कसक ने लगातार सताया हो। बहरहाल धूमल के बेटे पर तो दोहरी मार पड़ गई। एक तो पार्टी ने युवा मोर्चे के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट हाथ धोकर पीछे पड़ गया। बीसीसीआइ के मुखिया का ओहदा झटक लिया अनुराग ठाकुर से। इससे तो सारा ग्लैमर ही जाता रहा हाथ से।

बीसीसीआइ के मुखिया के नाते अपने सूबे के लिए भी कुछ न कुछ कर ही रहे थे अनुराग। बेटा कमजोर पड़ा तो पिता के प्रतिद्वंद्वी की बांछें खिल गईं। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे जगत प्रकाश नड्डा का सूबे की सियासत में भी अचानक बढ़ गया है दखल। खुल कर लाबिंग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त तक शायद धूमल को 75 पार के लिए मार्गदर्शक मंडल के मोदी के फार्मूले से चित्त करना चाहेंगे। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया तो बेचारे धूमल के लिए तो हाशिए पर पहुंचने के सिवा कुछ बचेगा ही नहीं। अब तो डर है कि कहीं सूबेदार सतपाल सत्ती भी नजर न फेर लें।

First Published on January 9, 2017 1:23 am