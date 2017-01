राजपाट: नई पारी, अंतरकलह

नई पारी

सियासी कुनबे का एक और चिराग जम्मू-कश्मीर में सियासी पारी खेलने आ गया है। ‘ओमकारा’और ‘कमीने’ जैसी चर्चित बालीवुड फिल्मों के सिनेमटोग्राफर तस्सदुक मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे ठहरे। सूबे की मुख्यमंत्री और अपनी बहन महबूबा मुफ्ती की ताकत बनेंगे वे अब सियासत में। अटकलें लग रही हैं कि बहन की लोकसभा सीट अनंतनाग से उन्हें उपचुनाव लड़ा सकती है पीडीपी। यों उनके सियासत में कूदने की संभावना मुफ्ती की मौत के वक्त भी जताई गई थी।

पर उस वक्त पार्टी ने इसे ठीक नहीं समझा। पार्टी को लग रहा था कि इससे महबूबा की कमजोरी का संदेश जाएगा। जबकि संदेश यही देना था कि महबूबा बखूबी संभाल सकती हैं अपने पिता की विरासत। अब तो महबूबा को गठबंधन सरकार चलाने का एक साल का अनुभव हो चुका है। सो, तस्सदुक का सियासत में दाखिला करा दिया। हालांकि कांग्रेस से मुफ्ती के अलग होने के बाद से पीडीपी की कमान महबूबा ही संभाल रही थीं। मुमकिन है कि लोकसभा उपचुनाव के बाद वे अपने भाई को भी ओहदा दे दें पार्टी में।

अंतरकलह

उत्तराखंड में कांग्रेस विभाजित दिख रही है। चुनाव की तारीख का एलान हो जाने के बाद बिखराव बढ़ा है। रार टिकटों के बंटवारे को लेकर ही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत चाहते हैं कि पीडीएफ के तीन विधायक हरीश चंद्र दुर्गापाल, मंत्री प्रसाद नैथानी और हरिदास कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। जबकि दिनेश धनै और प्रीतम सिंह पंवार निर्दलीय हैसियत से। पार्टी आलाकमान को प्रस्ताव इसी तर्ज पर भेजा है। पर झगड़ा धनै को लेकर ज्यादा है। पार्टी के सूबेदार किशोर उपाध्याय को धनै कतई बर्दाश्त नहीं। दो टूक एलान कर दिया है कि सूबे की सभी 70 सीटों पर कांग्रेस अपने चुनाव चिह्न के साथ उम्मीदवार उतारेगी।

मुख्यमंत्री और पार्टी सूबेदार के बीच छत्तीस का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। रिश्तों में तल्खी तब और बढ़ गई जब हरीश रावत समर्थकों ने पार्टी के प्रचार के लिए तीन रथ बनवा कर पार्टी दफ्तर भिजवा दिए। लेकिन इन रथों पर केवल हरीश रावत की फोटो देख किशोर उपाध्याय के समर्थक भड़क गए। वे पार्टी सूबेदार का फोटो लगाने की जिद पकड़े हैं। रही हरीश रावत की बात तो आलाकमान से फ्रीहैंड मिल गया है तो सारी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का अधिकार अपने तक सीमित रखना चाहते हैं वे। इसे किशोर उपाध्याय भला कैसे सहन करें। ऊपर से पार्टी के सहप्रभारी संजय कपूर की भूमिका ने उन्हें और आहत कर दिया है। कपूर को रावत का पिछलग्गू तक बता दिया बौखलाहट में उपाध्याय ने।

First Published on January 9, 2017 1:19 am