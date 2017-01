राजपाट: फीकी पड़ी चमक

पंजाब में अपनी पार्टी का ग्राफ गिरने की कुछ तो आहट अरविंद केजरीवाल को महसूस हो ही गई होगी। यों कुछ माह पहले तक बेशक पंजाब में आम आदमी पार्टी औरों पर भारी दिखने लगी थी। पर दिल्ली में बैठे केजरीवाल के कारिंदों ने जिस तरह पंजाब के स्थानीय पार्टी नेताओं को बाहर किया, उससे सूबे के लोगों में पार्टी के प्रति अविश्वास बढ़ना ही था। भले केजरीवाल ने पंजाब में अपनी अलग पहचान बनाई है पर रणनीति तो उनकी पार्टी का नुकसान करती ही नजर आ रही है। तभी तो उनके शब्दों में भी निराशा साफ झलक रही है। पिछले हफ्ते अमृतसर में थे। कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के अघोषित उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। मकसद कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना की तर्ज पर कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधना ही होगा।

अमृतसर के सांसद हैं अमरिंदर और फिलहाल कांग्रेस के सूबेदार भी। जबकि सिद्धू अमृतसर से तीन बार लोकसभा चुनाव जीते थे और उनकी पत्नी नवजोत कौर भी यहीं से पिछली दफा विधायक चुनी गई थीं। उस विधानसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। जाहिर है कि नवजोत कौर लड़ेंगी या फिर उनके पति। ऐसे में अगर केजरीवाल सिद्धू को अमृतसर में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का अघोषित चेहरा बताएंगे तो इससे फायदा ही होगा कांग्रेस और सिद्धू दोनों को। अगर ऐसा कैप्टन के मन में सिद्धू के प्रति तल्खी बढ़ाने के मकसद से कहा है तो भी अमृतसर में सिद्धू को हराना आसान नहीं है। भाजपा इस हकीकत से पिछले लोकसभा चुनाव में रूबरू हो चुकी है जब सिद्धू की जगह अरुण जेटली बने थे अमृतसर में पार्टी उम्मीदवार। मोदी की आंधी और प्रकाश सिंह बादल से निकटता भी बेड़ा पार नहीं लगा पाई थी तब जेटली का। बेचारे जेटली ने खुद को अमृतसर का वाशिंदा साबित करने के लिए घर भी खरीद लिया था वहां। लगता है कि विधानसभा चुनाव करीब आते-आते अब पंजाब को लेकर केजरीवाल का भरोसा भी डिगने लगा है। ऊपर से अकाली दल के नेताओं का कांग्रेस में लगातार दाखिल होना आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ही माना जाएगा। लोकसभा चुनाव में तो सूबे की तेरह में से चार सीटें जीत कर चमत्कार कर दिखाया था केजरीवाल की पार्टी ने ऐसे सूबे में जहां पार्टी का संगठन तक नहीं बना था कायदे से।

धर्म संकट

चुनावी नतीजे चाहे जो रहें पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून की रैली भीड़ की कसौटी पर नया रिकार्ड बना गई। भाजपा की विरोधी पार्टियों को जैसे सांप सूंघ गया। हकीकत तो यह है कि खुद आयोजकों को भी उम्मीद नहीं थी इतने बड़े सैलाब की। हां, केदारनाथ आपदा के वक्त हुए तेल घोटाले का जिक्र कर मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो भाजपाई हक्के-बक्के रह गए। घोटाले के आरोपी तबके मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तो अब भाजपा में हैं। लगता है कि मोदी ने होमवर्क किए बिना ही दे दिया भाषण। इससे मुख्यमंत्री हरीश रावत को मौका मिल गया। बहुगुणा पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। एलान कर दिया कि वे प्रधानमंत्री की भावना का सम्मान करेंगे। चंडीगढ़ के रिटायर जज से जांच कराएंगे। भाजपा राज में हुए कुंभ घोटाले, जमीन घोटाले और बीज घोटाले की भी सीबीआइ से जांच का फैसला कर दिया रावत ने। भाजपा को तो रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ गया। ऊपर से रावत ने तुर्रा दे दिया कि घोटालेबाज सारे नेता तो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर विराजमान थे। अब भाजपाई परेशान हैं और टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड का फीडबैक पार्टी के किस नेता ने दिया होगा मोदी को।

First Published on January 2, 2017