राजपाट: धरे रह गए मंसूबे

उत्तराखंड की राजनीति भी अजीब है। नौकरशाह से राजनेता बनने चले विवादास्पद रिटायर आईएएस अफसर राकेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐसा दांव चला की चारों खाने चित हो गए। रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के चहेते कमाऊ पूत राकेश शर्मा नौकरी के दौरान किसी न किसी वजह से चर्चा में जरूर रहे। रावत तो उन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे थे। इस कदर मेहरबान हो गए कि पहले नियम तोड़ कर बतौर मुख्य सचिव उन्हें सेवा विस्तार दे डाला।

केंद्र ने फैसले को खारिज कर दिया तो उन्हें अपना प्रधान मुख्य सचिव बना दिया। पर आंख तो उनकी तब खुली जब सामने आया कि पार्टी के विधायकों की उनके खिलाफ बगावत के सूत्रधार परदे के पीछे शर्मा ही निकले। रावत को तो मुंह दिखा नहीं सकते थे पर अमित शाह से वफादारी की एवज में किच्छा विधानसभा सीट का टिकट चाह रहे थे। परंतु जैसे ही पता चला कि किच्छा से खुद हरीश रावत ही चुनाव लड़ने वाले हैं, शर्मा ने चुपचाप घर बैठने में ही भलाई समझी। बेचारे नेता बनने चले थे पर मंसूबे धरे रह गए।

First Published on February 6, 2017 11:35 am