राजनीतिः कब होगा भिखारियों का पुर्नवास

रमेश सर्राफ धमोरा

हमारे देश की आबादी में युवाओं का अच्छा-खासा प्रतिशत है। लेकिन इस तथ्य से जुड़े तकाजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत के ‘युवा देश’ होने की गर्वोक्ति सरकारों, नीति नियंताओं, समाज विज्ञानियों, राजनीतिकों, सबके मुंह से हम सुनते रहते हैं, पर बेरोजगारी को लेकर जवाबदेही का अहसास कहीं दिखता है?

भिखारी किसी भी देश व उसके नागरिकों के माथे पर कलंक की तरह होते हैं। आज इक्कीसवीं सदी में जी रहा हमारा देश एक तरफ कंप्यूटर, इंटरनेट की दिशा में गतिशील है व विकास के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में ही एक तबका भीख मांग कर पेट भरता हो यह हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे घरों में, सार्वजनिक स्थलों पर, ट्रेनों व बसों में और धार्मिक स्थलों पर ईश्वर, अल्लाह के नाम पर भीख मांगते बच्चे, बूढ़े, युवा आसानी से देखे जा सकते हैं, जो एक तरह से सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। भीख मांगना आज एक प्रकार का धंधा बन गया है। भिक्षावृत्ति किसी भी सभ्य देश के लिए कलंक है। यह एक सामाजिक बुराई है। अब यह लाइलाज गंभीर रोग बनता जा रहा है। जहां असहाय, दीन-हीन लोग तो मजबूरीवश भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं वहीं शारीरिक दृष्टि से सक्षम कई लोग भी भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उन्होंने शारीरिक श्रम करने के बजाय आसानी से गुजारा करने का आसान रास्ता चुन लिया है।

ऊंची विकास दर वाले भारत के माथे पर भिक्षावृत्ति एक ऐसा कलंक है जो हमारे आर्थिक तरक्की के दावों को खोखला बनाता है। भीख मांगना कोई सम्मानजनक पेशा नहीं वरन अनैतिक कार्य और सामाजिक अपराध है। सरकार ने इसे कानूनन अपराध घोषित कर रखा है। फिर भी यह लाइलाज रोग दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में भिखारियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में कोई भूखा न रहे और भूख के कारण अपराध न करे, इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया था। उसे कानून बने भी कई साल हो गए। पर सरकार को अब कोई खाली न रहे ऐसा उपाय करने की भी आवश्यकता है। यानी खाद्य सुरक्षा कानून के बाद हमें काम के अधिकार की बात भी करनी होगी। सरकार को शिक्षा के प्रसार पर बल देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति को संस्कारित कर उसे स्वाभिमानी बना सकती है। लेकिन यह अकेले सरकार के बूते की बात नहीं, इसमें सभी समाजसेवी व्यक्तियों और संगठनों को अपना सहयोग देना होगा। भीख मांगना सभ्य समाज का लक्षण नहीं है, मगर आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान जागृत किए बिना इससे किसी को विमुख नहीं किया जा सकता।

कानूनन भीख मांगने को अपराध कहा गया है। फिर भी देश की सड़कों पर लाखों बच्चे आखिर कैसे भीख मांगते हैं? भीख मांगना केवल अपराध नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा भी है। हर साल कितने ही बच्चों को भीख मांगने के धंधे में जबरन धकेला जाता है। ऐसे बच्चों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की भी आशंका होती है। बहुत-से बच्चे मां-बाप से बिछड़ कर या अगवा होकर अपराधियोंं के चंगुल में पड़ जाते हैं। फिर उनका अपने परिवार से मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुलिस रिकार्ड के अनुसार, देश में हर साल अड़तालीस हजार बच्चे गायब होते हैं। उनमें से आधे कभी नहीं मिलते हैं। कुछ बच्चे किसी न किसी वजह से घर से भाग जाते हैं। कुछ को किसी न किसी वजह से उनके परिजन त्याग देते हैं। ऐसे कुल कितने बच्चे हैं उनकी सही संख्या किसी को नहीं मालूम।

ये तो पुलिस में दर्ज आंकड़े हैं। इनसे कई गुना केस तो पुलिस के पास पहुंचते ही नहीं। फिर भी, हर साल लाखों बच्चों के अपने घरों से दूर होकर परिजनों से बिछड़ने का अंदेशा है। उन बच्चों में से काफी बच्चे भीख मंगवाने वाले गिरोहों के हाथों में पड़ जाते हैं। यानी हर साल हजारों गायब बच्चे भिक्षावृत्ति के धंधे में झोंक दिए जाते हैं। भारत में ज्यादातर बाल भिखारी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगते। वे संगठित माफिया के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इन बच्चों के हाथों में स्कूल की किताबों की जगह भीख का कटोरा आ जाता है। भारत में भीख माफिया बहुत बड़ा ‘उद्योग’ है, जो बिना किसी पूंजी के संचालित होता है। इसके संचालकों पर कभी आंच नहीं आती। इस मामले में कानून बनाने वालों और कानून तोड़ने वालों की हमेशा मिलीभगत रहती है। इन हालात से निपटने के लिए कानून को और सख्त बनाना होगा।

भारत के मानवाधिकार आयोग की रपट के मुताबिक, हर साल जो लाखों बच्चे चुराए जाते हैं या गायब हो जाते हैं, वे भीख मांगने के अलावा कारखानों में अवैध बाल मजदूर, घरों या दफ्तरों में नौकर का काम, वेश्यावृत्ति, अंग बेचने वाले माफिया, अवैध रूप से गोद लेने वालों और जबरन बाल विवाह के जाल में फंस जाते हैं। भीख में मिला बासी, गंदा खाना खाने से कई भिखारी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। देश में आप कहीं भी चले जाएं आपको हर जगह भिखारी मिल जाएंगे। इनमें से कई पढ़े-लिखे भी होते हैं। इससे जाहिर है कि ये सब भिखारी अपनी पसंद से नहीं बने, बल्कि शायद मजबूरी में बने हैं। इनमें से अधिकतर का कहना था कि पढ़ने-लिखने के बाद अपनी डिग्री और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी संतोषजनक नौकरी न मिलने पर वे भिखारी बने। कई समाजशास्त्री कहते हैं, जब स्नातक करने के बाद भी लोग भीख मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है।

हमारा देश भारत आज एक युवा देश है। यानी इसकी आबादी में युवाओं का अच्छा-खासा प्रतिशत है और यह अनुपात कुछ बरसों से बढ़ता गया है। इस तथ्य का जिक्र अक्सर फख्र से किया जाता है। लेकिन इस तथ्य से जुड़े तकाजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत के ‘युवा देश’ होने का उल्लेख सरकारों, नीति नियंताओं, समाज विज्ञानियों, राजनीतिकों, सबके मुंह से हम सुनते रहते हैं, पर बेरोजगारी को लेकर जवाबदेही का अहसास देश में कहीं दिखता है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बाल भिखारियों पर रोक लगाने की होनी चाहिए। इसके लिए सामाजिक भागीदारी की जरूरत है। सामाजिक भागीदारी की बदौलत ही केंद्र और राज्य सरकारों पर भिक्षावृत्ति से निजात दिलाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। इस दबाव के कारण सरकारें अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई करें, तो इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

देश में पांच फीसद आबादी भिखारियों की है जिन्हें देश में किसी न किसी काम में लगाए जाने की आवश्यकता है। और कुछ नहीं तो रोजाना दो वक्त का मुफ्त खाना मुहैया करा कर इन सारे भिखारियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर सरकार के रोजगारपरक अभियानों से जोड़ा जाना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम से भिखारियों को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण दिलवा कर इनको रोजगाार से जोड़ें तो इससे भीख मांगने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकती है। भिखारियों के पुनर्वास के लिए सरकार को प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामाजिक चेतना को बढ़ावा देना चाहिए। समाज को जागरूक बनाना चाहिए, तभी हम साफ-सुथरा भारत बना सकेंगे व भिक्षावृत्ति से देश व समाज को छुटकारा दिला पाएंगे। समाज को सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ मिल कर काम करना होगा। तभी देश में भिखारियों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। निश्चय ही इस पुनर्वास के लिए सरकार और समाज को कुछ लागत लगानी होगी। पर अंतत: यह लाभकारी सिद्ध होगा, जब मांग कर खाने वाले उत्पादक कामों में लगेंगे।

First Published on February 18, 2017 3:12 am