राजनीतिः विकास की राजनीति

आधुनिक अर्थों वाले विकास के कुल पांच प्रमुख मॉडल हैं। इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का मॉडल विश्व में कोई भी देश आज अपना नहीं सकता, इस पर सर्वानुमति है। क्योंकि वहां के करोड़ों मूल निवासियों के संपूर्ण विनाश और संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास हुआ है, जो कहीं अन्यत्र संभव नहीं है। शेष चार मॉडल- ब्रिटेन, रूस (सोवियत संघ), चीन और जापान के हैं। रूस में चार करोड़ और चीन में छह करोड़ किसानों की हत्या तथा उन्हें बेगार के लिए विवश करने की प्रक्रिया के द्वारा वहां विकास संभव हुआ है। ब्रिटेन ने भारत सहित अनेक देशों के संसाधनों की लूट के बल पर यह विकास किया। जापान ने किसानों का सबसे कम शोषण किया, क्योंकि वहां किसानों में से ही नए उद्योगपति बने।

इन चारों मॉडलों में यह बात सर्वमान्य और सर्वज्ञात रही है कि किसानों और खेती के साथ अन्याय और शोषाण करके ही वह अतिरिक्त मूल्य संचित किया जाना है, जिससे आधुनिक किस्म के विकास के लिए पूंजी जुटेगी। इस शोषण को न्यूनतम रखने का आग्रह ही डॉ लोहिया तथा अन्य लोगों का था। इसीलिए कारखाने के उत्पादन और खेती की उपज के दामों के बीच संतुलन का आग्रह किया गया था। पर उस नीति पर एक भी कदम कांग्रेस तो कभी नहीं ही चली, समाजवादी, जनसंघी-भाजपाई कोई भी कभी नहीं चले। कम्युनिस्टों के चलने का तो प्रश्न ही नहीं था क्योंकि वे किसानों को ‘पेटी-बोर्जुआ’ वर्ग मानते हैं जिसे ऐतिहासिक क्रम विकास में नष्ट किया जाना है और रूपांतरित करना है। सोवियत संघ और चीन में वही काम किया गया। क्रूर लूट और नृशंस शोषण के जरिए पूंजी संचय के बिना आधुनिक किस्म का विकास असंभव है और यह लूट मुख्यत: खेती के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना कर ही अपेक्षाकृत परोक्ष ढंग से संभव है।

अब इस संदर्भ में किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए मची विभिन्न दलों की होड़ को देखें। जाहिर है कि यह होड़ एक विराट पाखंड है, क्योंकि खेती और किसानों के साथ अन्याय किए बिना अतिरिक्त पूंजी संचय संभव ही नहीं है। सरकारों ने यह अन्याय सुविदित तरीकों से किया है। एक तो खेती की उपज के दाम औद्योगिक उत्पादन से बहुत ही कम रखना। दूसरे, उद्योगों को अर्थात उद्योगपतियों को बिजली, आधारभूत ढांचा तथा अन्य अनेक सुविधाएं बहुत अधिक देना और किसानों तथा गरीबों सहित लोगों से वसूले गए करों से संचित भारतीय राजकोष से करोड़ों और अरबों रुपयों के ऋण समाजवादी दौर में उद्योगपतियों को रियायती ब्याज दरों पर तथा अनेक प्रकार की ‘सबसिडी’ के साथ देना। भारतीय राजकोष का खरबों रुपया इस प्रकार के ऋण में डूब चुका है या डुबोया जा चुका है और आधारभूत संरचनाओं में खरबों रुपए लगा कर उद्योगपतियों के लिए परिवेश अनुकूल बनाया गया है। इस विषय में नीति और विचार से संबंध रखने वाला कोई भी राजनेता या नीति-निर्धारक या बड़ा प्रशासक या प्रमुख बौद्धिक अनजान नहीं है।

सर्वाधिक आपत्तिजनक और दुखद तथ्य यह है कि ऐसे खुले अन्यायपूर्ण परिवेश के मध्य किसानों की आत्महत्या का शोर सरकारी और गैर-सरकारी संचार माध्यमों द्वारा तथा माननीय सांसदों और विधायकों द्वारा मचाया जाता रहा है। यह किसानों के साथ कैसी कठोरता है, इस ओर शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। क्योंकि यदि उद्योगपतियों के बीच फैल रही मानसिक व्याधियों, असंतुलन, दिमागी विचलन, भयंकर पारिवारिक कलह और तनावों को भी संचार माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो किसानों की गंभीरता और धैर्य सहित अनेक गुण सामने आएंगे तथा उनकी उन्नत छवि प्रस्तुत होगी। उनके साथ हो रहे अन्याय पर तो सभी राजनीतिक दलों की सर्वानुमतिपूर्ण सहमति है। ऐसे में सभ्यता और शालीनता का आग्रह यह है कि किसानों की आत्महत्या की बात इतने भद््दे ढंग से न उछाली जाए, जिससे कि वे हताश, निराश और कमजोर मनोबल वाला समूह प्रचारित हों तथा राजनेताओं और स्वयंसेवी संगठनों को उन पर नकली दया दिखाने का मौका मिले।

अब आत्महत्याओं के तथ्य पर एक सरसरी नजर डाल लेना उचित होगा। विश्व में प्रतिवर्ष औसतन लगभग आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें भारत का औसत प्रतिवर्ष लगभग एक लाख का है, जो विश्व का साढ़े बारह प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का साढ़े सत्रह प्रतिशत है। इस प्रकार विश्व में आत्महत्याओं के औसत से भारत में होने वाली आत्महत्याएं कम हैं।

भारत में इन लगभग 1 लाख में से आत्महत्या करने वाले किसानों का औसत पांच हजार है अर्थात कुल आत्महत्याओं का पांच प्रतिशत। वर्ष 2014 में कुल 1 लाख 8 हजार लोगों ने आत्महत्या की, इनमें लगभग साढ़े पांच हजार किसान थे (साढ़े पांच प्रतिशत)।

भारतीयों की सबसे अधिक आत्महत्याओं का कारण पारिवारिक समस्याएं हैं, जो विवाह से जुड़ी नहीं, बल्कि अन्य पारिवारिक कारणों से जुड़ी हैं। विवाह से जुड़ी आत्महत्याएं वर्ष 2014 में पौने सात हजार थीं, जबकि अन्य पारिवारिक कारणों से इससे सवा चार गुनी आत्महत्या की घटनाए हुर्इं। साढ़े अठ्ठाईस हजार लोगों ने अन्य पारिवारिक तनावों के कारण आत्महत्या की। बहुत लंबी बीमारी से तंग आकर साढ़े पंद्रह हजार लोगों ने आत्महत्या की और गंभीर बीमारी से तंग लगभग चौबीस हजार लोगों ने। इस प्रकार बीमारी से परेशान लगभग चालीस हजार लोगों ने आत्महत्याएं कीं, जो आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या से आठ गुनी हैं। पारिवारिक, वैवाहिक व प्रेम-प्रसंगों तथा बीमारियों की परेशानी से प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वालों का अनुपात कुल संख्या का नब्बे प्रतिशत से भी अधिक है।

जितने किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं, लगभग उतने ही लोग प्रेम-प्रसंगों की विफलता में प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या से आधी संख्या बेरोजगारी के कारण जान दे देती है और आधी संख्या परीक्षा में विफलता के कारण। यानी परीक्षा में फेल होने और बेरोजगारी से तंग आकर जान देने वालों की संख्या जोड़ लें, तो वह किसानों की आत्महत्या की संख्या के बराबर बैठेगी। इसमें विवाह और परिवार के तनावों को जोड़ने पर तो संख्या किसानों की आत्महत्या से अठारह गुनी अधिक हो जाती है।

परीक्षा-व्यवस्था की खामी और फैलती बेरोजगारी पर तो कुछ चिंता जताई जाती रही है, लेकिन प्रेम-प्रसंगों पर हो रही मौतों के पीछे प्रेम-प्रसंग की विफलता के कारणों पर कोई व्यापक चर्चा नहीं होती। परिवार के निरर्थक तनावों पर और परिवार-व्यवस्था की मौजूदा दशा पर संबंधों के ताने-बाने में आई विकृतियों पर तो बिल्कुल चर्चा नहीं होती। बस, भारतीय परिवारों का अमूर्त गुण-गान जारी रहता है, बिना यह देखे कि भारत में परिवार, बिरादरी और समाज की वैसी ही इकाई मान्य रही है, जैसी इकाई परिवार में एक व्यक्ति है। यदि कोई परिवार समाज की सर्वमान्य मान्यताओं का उचित पालन नहीं कर रहा है, तो वह भारतीय अर्थों में परिवार या कुटुम्ब नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्तियों का एक जमावड़ा मात्र है, जहां न कुल की कोई परंपरा है, न शील-सदाचार की, न वहां समाज का कोई संदर्भ बचा है।

यह स्थिति 1947 ईस्वी तक नहीं थी। विगत सत्तर वर्षों में समाजवाद और भारतीयता की एक साथ दुहाई देते नेताओं और नीतियों ने यह दुर्दशा पैदा की है। इससे यह परिदृश्य उभरता है कि भारतीय राजनीति को भारतीय समाज की किसी भी वास्तविक और गंभीर समस्या से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उसे यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर विकास के लिए समर्पित रहना है तथा बीच-बीच में किसी भी एक समस्या पर विलाप करने लगना है। किसानों की आत्महत्याओं पर रोना-धोना इसी प्रवृत्ति का अंग है क्योंकि आवश्यकता किसानों के प्रति झूठी और नकली हमदर्दी की नहीं, नीति के स्तर पर उनके साथ न्याय करने की और कारखाने के माल और खेती की उपज के दामों में न्यायपूर्ण संतुलन बनाने की है। अभी तो घोर अन्याय ही चल रहा है।

