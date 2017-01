राजनीतिः गांधी जी के विचित्र विचार

रामेश्वर मिश्र पंकज

संयम, सादगी, कमखर्ची का जीवन, गरीबों के प्रति करुणा और सेवा जैसे मूल्यों को तथा गलत प्रथाओं के विरोध को ही गांधीवाद मान लिया जाए तो भी बेहतर होगा, पर ठाठ-बाट से रहने वाले और विदेशों से अनुदान लेकर आंदोलनकारी गतिविधियां चलाने वाले अथवा राष्ट्र के नाम पर राज्य को निरंकुश बनाने की चेष्टा करने वाले सब लोग गांधीवादी बन रहे हैं, यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है।

पंद्रह अगस्त 1947 तक भारत के सभी प्रमुख नेता जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू के गांधीजी से गंभीर वैचारिक मतभेद हैं और वे उनके ‘हिंद स्वराज’ और ग्रामोद्योग तथा खादी संबंधी विचारों को अपने शासन में विचार के योग्य भी नहीं मानते तथा उनका खुलेआम उपहास 1934 से निरंतर उड़ा रहे हैं। साथ ही, उस दिन तक भारतीय समाज में एक परंपरागत परिपक्वता थी, जिससे हरेक को पता था कि किसी व्यक्ति के विचार से असहमत होने या उसके किसी विचार का उपहास तक उड़ाने का अर्थ यह नहीं होता कि आप उस व्यक्ति का ही आदर न करें, भले वह समाज में या परिवार में सम्मानित व्यक्ति हो। गांधीजी को कोई चोट पहुंचाई जाए या उनका निरादर किया जाए, यह नेहरू के लिए पूरी तरह असहनीय था, पर साथ ही गांधीजी के राजनैतिक विचार नेहरू के लिए पूरी तरह असहनीय थे। उनका मानना था कि गांधीजी ‘बैलगाड़ी युग’ में जी रहे हैं तथा इस समय विश्व में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नामक एक वैज्ञानिक विचार बौद्धिक जगत में फैल रहा है, जिसके विषय में गांधीजी को कोई भी जानकारी नहीं है और इसीलिए गांधीजी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रचंड विरोध करते हुए भी स्वयं को एक किस्म का समाजवादी कहते हैं।

दूसरी ओर गांधीजी ने नेहरू को पत्र लिखते समय कहा कि मैंने मार्क्स की लिखी कुछ चीजें पढ़ी हैं और नरेंद्रदेव से भी उन पर चर्चा की है। तुम लोग कांग्रेस का नेतृत्व संभालो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर कांग्रेस तुम्हारे साथ आ जाए, पर उस स्थिति में मैं कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जो विचार है और मार्क्स का जो विचार है, वह मेरे हिसाब से भयंकर विनाशकारी है तथा चंगेज खां के द्वारा किए गए यूरोप के महाविनाश से कई गुना अधिक तुम लोगों का विचार विश्व के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी में काम नहीं कर सकता, पर देश के लिए जब भी तुम लोग मुझसे कोई सलाह मांगोगे, तो मैं अवश्य दूंगा। गांधीजी की मृत्यु के बाद नेहरूजी का भावुक भाषण देना किसी प्रकार का पाखंड नहीं था। गांधीजी सदा ही नेहरूजी के लिए एक सहारा बने। यहां तक कि अपने अंग्रेज मित्रों के प्रचंड आग्रह के कारण उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति पर यह दबाव बनाया कि वह सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू को बनाए, न कि सरदार पटेल को, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में और उसके तत्काल बाद भारत की मुख्य समस्या अंतरराष्ट्रीय पटल पर संतुलन बनाने और साख बनाने की होगी। गांधीजी का मानना था कि देश के भीतर जो होना है, वह तो देश की जनता की राय से ही होना है, अत: उसमें नेहरू का कम्युनिस्ट होना कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगा, क्योंकि नेहरू कम्युनिस्ट झुकाव वाला होने के साथ ही लोकतंत्र का समर्थक भी है और वैचारिक स्तर पर हिंसक वर्गयुद्ध के पक्ष में भाषण देने और लिखने के बावजूद मन से अहिंसक है तथा मारकाट को पसंद नहीं करता।

यहां तक तो सब कुछ सामान्य था, पर सरदार पटेल के जाने के बाद नेहरूजी देश की ब्रिटिश ढांचे वाली नौकरशाही को अपने साथ लेकर उसे सोवियत संघ किस्म की नौकरशाही में ढालने की एक सुनियोजित प्रक्रिया पर चल पड़े, जिसमें उन्हें अनेक बड़े ब्रिटिशभक्त नौकरशाहों तथा कई नए कम्युनिस्ट बौद्धिकों का जमकर साथ मिला। सोवियत ढांचे को अपना कर उन्होंने शिक्षा और संचार माध्यमों में शासन का परोक्षत: संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल विपरीत था। इसके साथ ही उन्होंने बिना ज्यादा शोर-शराबे के भारत के बहुसंख्यकों की धार्मिक पहचान को व्यक्तिगत मामला बना दिया, उधर अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान को सामुदायिक मामला बना दिया। यह भारतीय बहुसंख्यकों की दृष्टि से तो एक प्रकार की वंचना थी, पर राजनीतिक दृष्टि से शासक दल के पक्ष में बेहद चालाकी भरा कदम था, जिससे किसी को सीधी चोट भी नहीं अनुभव हो और राजनीतिक लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए। इसी राजनीतिक चतुराई के चलते नेहरूजी को योजनापूर्वक ‘पंडितजी’ कह कर प्रचारित किया गया और विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा सामान्यत: संपूर्ण उत्तर भारत के ब्राह्मणों को यह आभास दिया गया कि पंडितजी अपने ही हैं, अर्थात ब्राह्मणों के ही नेता हैं। शिक्षा और संचार माध्यमों पर राजकीय एकाधिकार के कारण यह प्रचार अत्यंत सफल रहा और जो ब्राह्मण तथा अन्य द्विज समूह वेदों, धर्मशास्त्रों तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, वे यह देख ही नहीं पाए कि नेहरू का प्रशासन इन सभी परंपराओं पर मट्ठा डाल रहा है।

एक विचित्र किस्म का गांधीवाद देश में फैलने लगा। इसे फैलाने में कांग्रेस शासन की जबरदस्त भूमिका रही। परिणाम यह हुआ कि धरना और प्रदर्शन के द्वारा शासन-प्रशासन पर दबाव बनाने को गांधीजी का सत्याग्रह बताया जाने लगा, जिसमें न तो शासकों के प्रति प्रेम का कोई स्थान था और न ही अहिंसक चित्त तथा अहिंसा की भावना का कोई स्थान था। इसी प्रकार हिंदू समाज के विरुद्ध एक अभियान चलाने को गांधीजी के द्वारा अस्पृश्यता तथा अन्य अंधविश्वासों के विरुद्ध चलाए गए अभियान की निरंतरता में प्रस्तुत किया गया और यह तथ्य पूरी तरह छिपा लिया गया कि गांधीजी के प्रत्येक अभियान को तत्कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्यों, संस्कृत के विद्वानों, हिंदू अभिजनों तथा हिंदुत्वनिष्ठ धनियों का भरपूर समर्थन प्राप्त था। इसके स्थान पर विश्व की हिंदुत्वद्रोही शक्तियों के एजेंडे पर काम करना ही गांधीवाद बताया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों के द्वारा फंडिंग से इसमें बड़ी मदद मिली।

स्थिति यहां तक हुई कि राष्ट्र के संसाधनों पर राज्यकर्ताओं के संपूर्ण नियंत्रण के पक्ष में वातावरण बनाया गया और इसे राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक कदम की तरह प्रस्तुत किया गया और इसे भी गांधीवाद के अनुरूप प्रचारित कर दिया गया। शुरू में सर्वोदय आंदोलन के कुछ लोगों ने अवश्य इससे गंभीर असहमति जताई, लेकिन शासन के बढ़ते दायरे के प्रभाव-दबाव में आकर उन्होंने इसे केवल एक रस्म का रूप दे दिया और अंतत: केवल मुसलमानों और ईसाइयों के असहिष्णु नेताओं के पक्ष में बयानबाजी को ही गांधीवाद बताया जाने लगा। फिर तो विस्थापन के विरुद्ध तथा विस्थापितों के हक में और पर्यावरण के हक में चलने वाले तीव्र असंतोष और क्षोभ वाले आंदोलनों को भी गांधीवादी बताया ही जाना था। इसमें गांधीजी का अहिंसा और प्रेम का विचार भले ही दूर-दूर तक न हो।

स्थिति यह है कि एक ओर भारतीय राज्य के विरुद्ध क्षोभ और असंतोष जगाने वाली प्रत्येक हलचल को गांधीवादी बताया जाता है, तो दूसरी ओर, ताजा घटनाक्रम कुछ इस तरह आगे बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने हर कदम को गांधीजी के विचारों की निरंतरता में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इसके स्थान पर एक बार यह सर्वसम्मति ही बन जाए कि गांधीजी के विचारों पर पूरा अमल तो अभी असंभव है। पर संयम, सादगी, कमखर्ची का जीवन, गरीबों के प्रति करुणा और सेवा जैसे मूल्यों को तथा गलत प्रथाओं के विरोध को ही गांधीवाद मान लिया जाए तो भी बेहतर होगा, परंतु ठाठ-बाट से रहने वाले और विदेशों से भारी अनुदान लेकर तरह-तरह की आंदोलनकारी गतिविधियां चलाने वाले अथवा राष्ट्र के नाम पर राज्य को निरंकुश बनाने की चेष्टा करने वाले सब लोग गांधीवादी बन रहे हैं, यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है।

First Published on January 28, 2017 2:01 am