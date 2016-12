ताकि स्वच्छता आदत बन जाए

वसीमा खान

स्वच्छता लोगों की एक आदत बने, इसके लिए अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) आगे आया है। एनजीटी ने हाल ही में दिए अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में देश भर में खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे पांच हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले पीठ ने लैंडफिल स्थलों समेत जमीन पर खुले में कचरा जलाने पर रोक के आदेश दिए हैं। पीठ का इस बारे में साफ कहना था कि इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार शख्स या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए पांच हजार और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने के लिए पच्चीस हजार रुपए का हर्जाना देना होगा। प्रदूषण फैलाने वाला हर्जाना दिए बिना बरी नहीं होेगा। एनजीटी ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016’ को लागू करने का निर्देश दिया है।

जाहिर है कि अगर कहीं कचरा निकल रहा है, तो यह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसका उचित ढंग से निपटान किया जाए, न कि वह इस कचरे को कहीं भी फेंक कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने इस आदेश में कचरे के सही निपटान न करने वालों के प्रति सख्त संदेश दिया है, जो कि स्वच्छता और पर्यावरण की बेहतरी के लिए जरूरी भी है। दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई न होने की ही वजह से देश भर में जगह-जगह कचरे की समस्या बढडती गई है। जुर्माने के डर से ही सही, अब लोग सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने से बचेंगे।गौरतलब है कि एनजीटी ने अलमित्र पटेल और अन्य की याचिका पर यह व्यवस्था दी है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस याचिका में अदालत से ठोस कचरा प्रबंधन के तौर-तरीकों को लेकर केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी। इससे पहले अपने एक दीगर फैसले में एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। पीठ ने अपने इसी आदेश में यह बात भी दर्ज की थी कि दिल्ली में 9,600 मीट्रिक टन कचरा हर रोज निकलता है। इसका कुप्रबंधन प्रदूषण की बड़ी वजह है और इसके निपटारे के लिए निकायों के पास कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। यही वजह है कि पीठ ने निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे महीने भर के अंदर एक योजना बना कर पेश करें। महज एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बार है, जब एनजीटी ने ठोस कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए सख्त आदेश सुनाए। अपने इन आदेशों से राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें उनकी बेहूदा करतूतों की सजा जरूर मिलेगी।

शहरी ठोस कचरा, हमारे पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। खास तौर से देश के महानगर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। होटल, रेस्तरां, बूचड़खाने, सब्जी मंडी, अस्पताल, छोटे-छोटे कल-कारखानों से कई टन ठोस कचरा रोज निकलता है। सही तरह से प्रबंधन और निपटारा न होने से इन महानगरों के कई इलाकों में कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग जाते हैं। इन लैंडफिल साइटों पर कई बार भयानक आग लग जाती है, जो कि प्रदूषण का बड़ा सबब बनती है। तिस पर सड़कों पर चलने वाले लाखों वाहन, सड़क की धूल, निर्माण-कार्य, कूड़े व पत्तियों को जलाया जाना, डीजल से चलने वाले जेनरेटर और औद्योगिक इकाइयों से हो रहा प्रदूषण स्थिति को और भी गंभीर बना देते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में हालत यह है कि यहां लोगों को खुली हवा में सांस लेना तक दूभर हो गया है। हवा में पीएम-2.5 और पीएम-10 प्रदूषक तत्त्व खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।कुछ दशकों से एक नए ढंग का ठोस कचरा भी पर्यावरणीय समस्या बनता गया है- यह है ई-कचरा। कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल के नए-नए मॉडल बाजार में आते रहते हैं। लोग या तो अपने पास रखे इलेक्ट्रिक सामान के पुराने और अनुपयोगी हो जाने के कारण या नए मॉडल की ललक में पुराना फेंक देते हैं और नया खरीदते हैं। लेकिन वे शायद ही कभी सोचते हों कि उनके यहां से कबाड़ी के पास जाने के बाद इस कबाड़ का होता क्या है। ई-कचरे के कारगर निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जहां भी इसकी रिसाइकलिंग होती है, अध्ययन बताते हैं कि वह निरापद ढंग से नहीं होती। इससे मिट््टी में क्रोमियम, कैडमियम, सीसा, निकल, जिंक, मैंगनीज जैसे खतरनाक रासायनिक तत्त्व मिल जाते हैं और जमीन के भीतर पहुंच कर भूजल को भी जहरीला बनाते हैं।

फिर, खेती में रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अनियंत्रित इस्तेमाल ने भी मिट््टी-पानी का प्रदूषण बढ़ाया है। सीएसई ने अपने एक अध्ययन से बताया था कि कीटनाशकों की हद से ज्यादा मात्रा का असर किस तरह हमारे खून तक पहुंच रहा है। विज्ञान कहता है कि कोई भी प्राकृतिक तत्त्व कभी नष्ट नहीं होता। इस लिहाज से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पर पानी की समस्या दिनोंदिन विकराल होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारा पानी प्रदूषण के कारण उपयोग के लायक नहीं रह जाता। और इस प्रदूषण के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस सब से तरह-तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के दबाव में कहने को राज्य सरकारों ने अपने-अपने यहां पर्यावरण सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, बावजूद इसके हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात करें, तो ‘द एनर्जी ऐंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट’ यानी टेरी ने अपनी एक रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर इलाके में जहरीली आबोहवा के लिए दिल्ली को दोषी ठहराया है। ‘टेरी’ का दावा है कि साठ फीसद प्रदूषण के लिए दिल्ली खुद जिम्मेवार है। जबकि चालीस फीसद प्रदूषण ऐसा है, जो कि एनसीआर से अतिरिक्त इलाकों में पराली के जलाए जाने, कारखानों-बिजली संयंत्रों और घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बायोमास से पैदा हुआ है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायु प्रदूषण से निपटने का कोई कारगर उपाय नहीं है।

शहरी ठोस कचरे का जहां तक सवाल है, तो इस कचरे को न निश्चित जगह पर इकट्ठा किया जाता है और न ही इसका सही निपटान। जिसकी जहां मर्जी आती है, वह वहीं कचरा फेंक देता है। ऐसा नहीं है कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं है। मोदी सरकार द्वारा पिछले ढाई साल में चलाए गए व्यापक अभियान ने लोगों को स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक किया है। फिर भी लोग स्वच्छता को अपनी आदत नहीं बना पा रहे हैं। सरकार प्रदूषण के खिलाफ जब तक प्रभावी उपाय नहीं अपनाएगी, तब तक इससे निजात नहीं मिलेगी। इसमें एक प्रभावी उपाय, प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना है। सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, कूड़ा जलाने और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस पर रोकथाम नहीं लगेगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का हालिया सख्त आदेश इन्हीं सब बातों के मद््देनजर है।

