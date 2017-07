जहरीली शराब का कहर

अभिजित मोहन

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रौनापार में जहरीली शराब से दस लोगों की दर्दनाक मौत इस बात का प्रमाण है कि राज्य में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। राज्य सरकार अवैध शराब माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम है। यह पर्याप्त नहीं है कि जिला प्रशासन ने आबकारी निरीक्षक समेत कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई इसलिए बेअसर है कि पहले भी यही होता रहा है। लेकिन इससे न तो जिले और राज्य के दूसरे हिस्सों में अवैध शराब का धंधा बंद हुआ है और न ही जहरीली शराब से मौत का तांडव थमा है। साल 2009 में भी आजमगढ़ में जहरीली शराब से तेईस लोगों की मौत हुई थी तब भी राज्य सरकार ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया था। मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा थमाया था। लेकिन गौर करें तो हालात जस के तस हैं और यहां कच्ची शराब का धंधा जारी है।

राज्य सरकार को समझना होगा कि जब तक अवैध शराब माफियाओं और उन्हें प्रश्रय देने वाले स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोगों की जिंदगी जहरीली शराब की भेंट चढ़ती रहेगी। यह संभव ही नहीं है कि किसी क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण होता हो और स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग को जानकारी न हो। रौनापार क्षेत्र के लोगों की मानें तो स्थानीय प्रशासन इस तथ्य से भलीभांति अवगत था कि यहां कच्ची शराब का धंधा चल रहा है। इसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई न होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगर समय रहते स्थानीय आबकारी प्रशासन ने इन जहर उगलती भट्ठियों को बंद करा दिया होता तो लोगों की जिंदगी यों ही नहीं जाती। मृतकों के परिजन बताते हैं कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों की शराब माफियाओं से मिलीभगत है और वे उनसे पैसा वसूलते हैं।

इन मौतों के लिए जितने जिम्मेदार अवैध शराब माफिया हैं, उतना ही स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी भी हैं। फिलहाल कहना मुश्किल है कि ऐसे दर्दनाक हादसे फिर नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि 2009 में सरकार ने कबूला था कि राज्य में 2279 अड्डों पर अवैध शराब बन रही है। अचरज की बात कि आठ साल गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार इन जहर-भट्ठियों का मुंह बंद नहीं करा पाई। उसी का परिणाम है कि आए दिन इस तरह की खबरें लोगों को विचलित करती हैं। पिछले एक दशक में आजमगढ़, लखनऊ, एटा, बाराबंकी, बनारस, सहारनपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर और भदोही में जहरीली शराब का तांडव सामने आ चुका है। लेकिन राज्य सरकार इससे किसी भी तरह का सबक नहीं लेती, जबकि उसे अवैध शराब निर्माण से हर वर्ष करोड़ों रुपए के राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जहरीली शराब का कारोबार चरम पर है। पिछले साल मुंबई में जहरीली शराब पीने से पचास से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना जिले में जहरीली शराब पीने से पौने दो सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 2008 में कनार्टक में 180 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सवाल यह है कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिल कब थमेगा? अवैध शराब के सौदागरों पर कार्रवाई कब होगी?

सवाल यह भी है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इसे रोकने की पहल क्यों नहीं कर रहीं? जबकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान के 47वें अनुच्छेद पर अमल करें यानी शराब की खपत घटाएं। लेकिन सरकारों का रवैया ठीक इसके उलट है। वह शराब पर पाबंदी लगाने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही है। हद तो यह है कि अब चुनाव के दौरान भी शराब कम कीमत पर उपलब्ध कराने की घोषणा की जा रही है। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पूर्ववर्ती माया सरकार की यह कह कर आलोचना की थी कि उसने शराब की कीमत बढ़ा रखी है। उन्होंने वादा किया था कि वे सत्ता में आएंगे तो शराब सस्ती होगी। सवाल यह कि क्या इस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए? क्या इससे अवैध शराब के कारोबारियों का हौसला बुलंद नहीं होगा? बेहतर होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें अवैध शराब के निर्माण और उसकी बिक्री की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाएं। अन्यथा इस तरह के हादसों को रोकना संभव नहीं होगा। यह तथ्य है कि देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शराब की अवैध भट्ठियां हजारों लीटर जहर उगल रही हैं। स्थानीय शासन-प्रशासन और आबकारी विभाग इससे अच्छी तरह अवगत होने के बाद भी रोकने की पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उन पर राजनीतिक दबाव होता है और वे धन उगाही करते हैं।

यह किसी से छिपा नहीं है कि अवैध शराब से जुड़े अधिकांश माफिया राजनीति से जुड़े हैं या उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल है। अवैध शराब की कीमत कम और नशा ज्यादा होता है इसलिए इसे पीने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। इसका सेवन करने वालों में अधिकांश गरीब, मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं जो नशे के नाम पर भूल जाते हैं कि शराब गटक रहे हैं या जहर। शराब के जहरीली होने का मुख्य कारण घातक मिथाइल एल्कोहल होता है जो ऊंचे तापमान पर उबालने पर हानिरहित इथाइल एल्कोहल में बदलता है। लेकिन शराब निर्माण की प्रक्रिया की अधूरी जानकारी और लापरवाही के कारण इसमें घातक रसायनों का प्रयोग जहर का काम कर जाता है। लिहाजा पीते ही लोग उल्टियां करने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है और लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं।

हद तो तब होती है जब स्थानीय पुलिस-प्रशासन अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के बजाय उनके बचाव में उतर आता है। इसका परिणाम यह होता है कि सैकड़ों की जान लेने वाला गुनहगार दंड से बच निकलता है। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें ऐसे अवैध शराब माफियाओं और इन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इसके लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाना चाहिए ताकि चोरी-चुपके चलाई जा रही अवैध भट्ठियों को नेस्तनाबूद किया जा सके। एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे और समाज में शांति और समृद्धि का वातावरण निर्मित करे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब समाज मानसिक रूप से स्वस्थ और नशामुक्त होगा। यह स्वीकारने में हर्ज नहीं कि पिछले कुछ दशक में व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक समारोहों में शराब सेवन का प्रचलन बढ़ा है और उसे बुराई के तौर पर देखने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है। नतीजा, युवा वर्ग इस ओर ज्यादा आकर्षित हुआ है जो एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए बेहद चिंतनीय है।

