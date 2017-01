भारत के अभिजन

एक हिंदू संत महाशिवररात्रि का मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में चिलम लगाता हुआ। महाशिवरात्रि के मौक पर बड़ी संख्या में साधु पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने नेपाल पहुंचते हैं।(Source: Photo by Reuters)

रामेश्वर मिश्र ‘पंकज’

यूरोप के अभिजनों की मुख्य विशेषता यह रही कि उन्होंने सदा अपने ही प्राचीन ज्ञान की निरंतरता में स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें बहुत-से मिथक रचने पड़े और प्राय: अतिरंजनाओं तथा असत्यों तक का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने अपने इतिहास के सभी अंधकारमय पक्षों को ढंक दिया। जिस दौर को ढंकना असंभव हो गया, सात-आठ सौ वर्षों के उस पूरे दौर को ‘अंधकार युग’ कह कर उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दूसरी ओर, उसी अवधि के बारे में काल्पनिक गौरव के भांति-भांति के किस्से रचते रहे और अपने ज्ञान की जड़ें उसी अवधि में बताते रहे। उन्होंने भारत और चीन से जो कुछ सीखा, उस सब कोे वे स्वयं यूरोप के ही अतीत में विद्यमान बताने की कोशिश करते रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी भाषाओं में विशाल साहित्य रचा, जिसमें गप्पों और अतिरंजनाओं का भी बहुत बड़ा स्थान था। इसके साथ ही विद्वत-विमर्श में उन्होंने ऐसी पदावली अपनाई, जो केवल यूरोप को अपना संदर्भ बनाती है। इस क्रम में उन्होंने विगत डेढ़ सौ-दो सौ वर्षों में रचे गए यूरोपीय साहित्य को विश्व-साहित्य की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह विश्व में बौद्धिक आधिपत्य स्थापित करने की उनकी सुचिंतित कोशिश है। इसी अर्थ में वे यूरोपीय समाज के अभिजन हैं।

भारतीय अभिजनों के नए वर्ग की मुश्किल यहीं से शुरू होती है। वे यूरोपीय अभिजनों की नकल करते हैं। इसके लिए यूरोप में रचित आधुनिक पुस्तकों को ही पढ़ते और पढ़ाते हैं, उन्हीं के आधार पर बहसें और चर्चाएं करते हैं और उन्हीं को ज्ञान के लिए प्रमाण व अधिकारी मानते हैं। लेकिन केवल यूरोपीय सभ्यता पर गर्व करने पर वे किसी भी प्रकार भारतीय अभिजन नहीं रह पाएंगे, यह तथ्य जानते हुए वे भारतीय सभ्यता के इतिहास को यूरोप की अनुकृति बताने का प्रयास करते हैं। पर इससे कई मुश्किलें पैदा होती हैं। मुख्य मुश्किल तो विचारों के जगत में ही आती है। यूरोप का अभिजन अपने ही शास्त्रों और अपने ही विद्वानों को अपना संदर्भ बनाता है। यह अभिजनों का विश्व-व्यापी लक्षण है। भारत के नए अभिजन इसकी नकल कैसे करें? अगर वे भारतीय शास्त्रों को और भारतीय विद्वानों को मूल संदर्भ बनाते हैं तो वे एक क्षण बौद्धिक स्तर पर खड़े नहीं रह सकते। अगर वे यूरोपीय शास्त्रों और भारत में यूरोपीय शास्त्रों के अनुवादकों को अपना संदर्भ बनाते हैं तो वे स्वत: तरस के पात्र बन जाते हैं। गहरे में उनके भीतर एक कुंठा और हीनता भर जाती है। इसके लिए वे राज्याश्रय का सहारा अवश्य लेते हैं, पर विचारों और विद्या की दुनिया में राज्याश्रय की भूमिका बहुत सीमित होती है।

दूसरी समस्या यह है कि वस्तुत: भारत की अपनी विद्या परंपरा कभी भी बहुत क्षीण नहीं हुई और आज भी विशेषत: मानविकी विद्याओं के क्षेत्र में भारत के शास्त्र संपूर्ण यूरोप के शास्त्रों से संख्या में बहुत अधिक हैं और गुणवत्ता में भी कुछ कम नहीं हैं। इस विद्या परंपरा के विशेषज्ञ और अग्रणी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में हैं। विशेषत: धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय विद्या परंपरा में दक्ष लोगों की विराट संख्या विद्यमान है। ये ही भारत के वास्तविक अभिजन हैं। इनके सामने भारत के वे नए अभिजन, जो वस्तुत: आधुनिक यूरोप के नियोग से उपजे हैं, काफी बौने और दयनीय नजर आते हैं। वे भारतीयता की बात करने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सारी बातें या तो यूरोपीय लेखकों की लिखी पुस्तकों पर आधारित होती हैं या फिर उन पुस्तकों के अनुवाद के रूप में भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों पर आधारित होेती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में वे द्वितीय श्रेणी के बौद्धिक नजर आते हैं।

एक समस्या और भी है। आधुनिक भारतीय राजनैतिक दलों के नेता भारतीय समाज से ही आते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज की अपने धर्माचार्यों पर और अपनी शास्त्र परंपरा पर जो गहरी श्रद्धा है, उसका उपहास उड़ाने की उनकी हैसियत नहीं बनती। इस प्रकार भारत के हिंदू धर्माचार्य भारत के वास्तविक अभिजन बने रहते हैं और उनकी चमक ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसीलिए हम पाते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं, सैनिक सेवाओं, पुलिस सेवाओं और न्यायिक सेवाओं के उच्चतम पदों से मुक्त हुए भारतीय भी किसी न किसी भारतीय धर्माचार्य के प्रति गहरी श्रद्धा अवश्य रखते हैं। यह बात जहां उनकी भारतीयता का प्रमाण है, वहीं इसी प्रक्रिया में भारत के वास्तविक अभिजनों की महिमा और गौरव बढ़ता ही जाता है। राष्ट्रव्यापी दल होने के कारण कांग्रेस में सभी प्रकार के भारतीय बने रहे और वह कभी भी वैचारिक एकपंथवाद का शिकार पूरी तरह नहीं हो पाई। पर नेहरूजी ने जो प्रक्रिया चलाई थी, उसके कारण एक ओर कम्युनिज्म और दूसरी ओर यूरोपीय किस्म का राष्ट्रवाद, इन दो को केंद्र बना कर दो प्रचंड एकपंथवादी राजनैतिक शक्तियां भारत में उभरी हैं।

एकपंथवाद इस बात का आग्रह करता है कि वह न केवल शासन में बल्कि धर्म, साहित्य, कलाओं और संस्कृति के सभी क्षेत्रों में अपने ही पंथ का प्रचार करेगा। इसके लिए वह अपनी पार्टी के नेताओं को ही विचारक और दार्शनिक की तरह प्रस्तुत करता है और मंदिर, विद्याकेंद्र, अध्यात्म केंद्र, कलाकेंद्र आदि सभी को अपने ही पंथ के अनुशासन में लाने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदू समाज तो सदा से बहुपंथवादी रहा है। नेहरूपंथियों ने इसमें यह छल किया कि भारत के बहुपंथवाद को वे ‘हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई-भाई’ के नारे के नीचे इस तरह प्रस्तुत करते रहे, मानो हिंदू समाज एक पंथ है और तब, बहुपंथवाद का अर्थ हिंदुओं को एक पंथ की तरह मानते हुए अन्य पंथों को भी समान महत्त्व देना प्रचारित किया गया। पर हिंदू समाज तो स्वयं विविधपंथी है। उसमें सदा से सैकड़ों पंथ हैं। इसलिए यदि कोई राजनैतिक दल एक अलग पंथ बनने का प्रयास करेगा, तो वह उन सैकड़ों पंथों में से ही एक और पंथ बन कर रह जाएगा और इस प्रकार वह गहरे अर्थों में भारत में प्रजातांत्रिक शासन करने के अयोग्य हो जाएगा।

एकपंथवादी दलों में यह सामान्य रुझान होता है कि वे मंदिरों व धर्मकेंद्रों को अपने अंकुश में रखें। बातें तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की होती हैं, लेकिन वस्तुत: आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे बड़ा भ्रष्ट आचरण है कि किसी धर्म-परंपरा में विशेष दक्षता जिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, वे उस धर्म-परंपरा के किसी केंद्र को संचाालित करने का प्रयास करें या उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।भारत में एक भी ऐसा बड़ा नेता 1947 के बाद से आज तक नहीं हुआ है जो वेदों का शीर्ष विद्वान हो, उपनिषदों और पुराणों का गंभीर अध्येता हो और भारतीय ज्ञान परंपरा और शास्त्र परंपरा में निष्णात हो। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार वस्तुत: भारतीय संस्कारों और यूरोप की कुछ द्वितीय श्रेणी की पुस्तकों के अधकचरे सम्मिश्रण की दयनीय प्रस्तुति मात्र होते हैं, जिन्हें संगठन बल से अत्यधिक प्रशंसा और प्रचार के द्वारा गौरव प्रदान किया जाता है। पर तत्त्वत: वे काफी कमजोर विचार होते हैं। न तो वे विश्व की कसौटी पर कहीं ठहर पाते हैं और न ही भारतीय शास्त्रों की कसौटी पर। इस प्रकार एक द्वितीय श्रेणी के या वर्णसंकर प्रकार के अभिजनों को संपूर्ण समाज पर आरोपित करने का प्रयास भारतीय मनीषा और परंपरा के नितांत विपरीत है और भारत के अपने शास्त्रीय अभिजन व उनके प्रति श्रद्धावान समाज उन्हें कभी भी इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा।

First Published on January 16, 2017 1:49 am