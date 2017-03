सरोकारों के मैदान में खिलाड़ी

सुभाष गाताडे

अग्रणी क्रिकेटर खिलाड़ी वीरू उर्फ वीरेंद्र सहवाग पिछले दिनों सुर्खियों में आए, लेकिन बल्ले के जादू के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने एक वक्तव्य के लिए। दरअसल, दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुई हिंसा के खिलाफ एक छात्रा ने- जो करगिल युद्ध में मारे गए एक सैनिक अफसर की बेटी है- सोशल मीडिया पर अपना विरोध प्रकट किया था। इस पर हंगामा मचा और उसे धमकियां मिलने लगीं। इसी को लेकर सहवाग का एक ट्वीट काफी विवादास्पद रहा था।

वैसे खेल विशेष की अपनी सलाहियत लांघ कर कुछ कहने वालों में बीरू अकेले नहीं हैं। पिछले ही साल 2012 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त भी सुर्खियां बने थे जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवादों में था। टिवटर पर एक कविता के जरिए उन्होंने विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को ‘देशद्रोही’ के तौर पर संबोधित किया था। इसी तरह कुछ माह पहले विराट कोहली का नोटबंदी को लेकर दिया गया बयान भी सुर्खियां बना था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार के इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और इसे ‘भारतीय राजनीति के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कदम’ घोषित किया था।

याद करें, यह वही समय था जब अचानक उठाए गए इस कदम से जनसाधारण भी तमाम दिक्कतों का सामना कर रहा था। यहां तक कि लाइनों में खड़े रहने के दौरान दिल का दौरा पड़ने या सदमे से लोगों के कालकवलित होने की खबरें आ रही थीं।

मुखर होकर बोलने वालों की सूची यहीं तक सीमित नहीं है। बोलने वाले खिलाड़ी अवश्य मिलते हैं मगर इसे विचित्र संयोग कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम अग्रणी ‘मुखर’ खिलाड़ियों की राय आम तौर पर सत्ता पक्ष की राय से मेल खाती है। हां, इसमें छिटपुट अपवाद भी दिखते हैं- जैसे सुरेश रैना का सोशल मीडिया पर जारी वह बयान भी पिछले साल चर्चा में रहा था जब उन्होंने जनेवि के कन्हैया कुमार को ‘ईमानदार युवा नेता’ के तौर पर संबोधित किया था।

विडंबना ही है कि जहां दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में खेल जगत की हस्तियों का बहुमत आम तौर पर सरकारी कदमों की तारीफ में डूबा दिखता है, वहीं विश्व के सबसे ताकतवर जनतंत्र कहे जाने वाले मुल्क अमेरिका में मंजर बिल्कुल अलग है। वहां विभिन्न खेलों के अग्रणी खिलाड़ियों की ऐसी फेहरिस्त है जिन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का साहस बार-बार किया और उसके लिए जोखिम उठाए।

याद करें, मुश्किल से छह माह पहले अश्वेत पिता एवं श्वेत मां की संतान कोलिन केपरनिक- जो जानेमाने फुटबॉल खिलाड़ी हैं- ने नेशनल फुटबॉल लीग के आयोजन के दौरान जब सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में मैच शुरू होने जा रहा था और अमेरिकी राष्ट्रगान की पंक्तियां गाई जाने लगी थीं, तब ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। राष्ट्रगान के दौरान वे खड़े नहीं हुए बल्कि बैठे ही रहे।

बाद में नेशनल फुटबॉल लीग से जुड़े एनएफएलमीडिया से बात करते हुए इस युवा खिलाड़ी ने अपने विरोध की वजह स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ‘मैं ऐसे देश के झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता हूं, जहां अश्वेतों एवं कलर्ड लोगों का दमन होता हो।

मेरे लिए यह फुटबॉल से बड़ी चीज है और यह स्वार्थीपन की हद होगी कि मैं इस हकीकत से नजरें चुराऊं। सड़कों पर लाशें पड़ी हैं और इसे अंजाम देने वालों को भुगतान के साथ छुटटी मिल रही है और वे बचाए जा रहे हैं।’अब जैसी कि उम्मीद की जा सकती है, कोलिन के इस विरोध ने अमेरिका में जबरदस्त बहस खड़ी की थी। वहां पूर्वसैनिकों के एक समूह ने कोलिन के इस कदम को वाजिब ठहराया था और कहा कि इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती। तत्कालीन राष्टÑपति ओबामा ने भी कहा कि ‘अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसने अपनी बात कही है। मेरा मानना है कि वह कुछ वास्तविक, जायज मुद्दों के बारे में चिंतित है जिन पर बात होनी चाहिए।’

वैसे यह पहली दफा नहीं है जब अमेरिका में किसी खिलाड़ी ने धारा के विरुद्ध खड़े होने का साहस जुटाया और उसके लिए जोखिम उठाया हो। पिछले दिनों ‘द ग्रेटेस्ट’ मुहम्मद अली की मृत्यु पर यही बात रेखांकित की गई थी कि किस तरह वे अभिव्यक्ति के तमाम खतरों को उठाने के लिए तैयार महान शख्सियत भी थे। यह अकारण नहीं कि मुहम्मद अली के गुजर जाने के बाद उन्हें जो श्रद्धांजलियां दुनिया भर से अर्पित की गर्ईं, उनमें न केवल उनके महान मुक्केबाज होने की प्रशंसा की गई बल्कि मानवाधिकारों की हिफाजत के लिए, समय-समय पर अमेरिकी सरकार का विरोध करने के कदम को भी रेखांकित किया गया था।फिर चाहे 1960 के ओलंपिक में बॉक्सिंग में हासिल स्वर्ण पदक को ओहिओ नदी में फेंक देने का प्रसंग रहा हो- क्योंकि अमेरिका में उन दिनों जारी रंगभेद के चलते उन्हें महज श्वेतों के लिए संचालित रेस्तरां में घुसने नहीं दिया गया था, या अमेरिकी सरकार द्वारा विएतनामी जनता के खिलाफ शुरू किए गए अन्यायपूर्ण युद्ध में शामिल होने से इनकार करके अपने हेवीवेट पदक को खो देने का मसला हो,

वे निरंतर बागी बने रहे। गौरतलब है कि विएतनाम युद्ध का विरोध करने के लिए उन्हें पांच साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी- जो चार साल की अपील के बाद भले स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद तीन साल तक न्यूयॉर्क स्टेट एथलेटिक कमीशन ने उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। विद्रोही खिलाड़ियों की इस सूची में टॉमी स्मिथ, जान कार्लोस जैसों के नाम भी स्वर्णाक्षरों से अंकित है।बीसवीं सदी के उस कालजयी फोटोग्राफ को किसने नहीं देखा होगा जिसमें 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक के 200 मीटर दौड़ के मेडल प्रदान किए जा रहे थे और तीनों विजेताओं- टॉमी स्मिथ, जान कार्लोस (दोनों अमेरिकी) और पीटर नोर्मान (आस्ट्रेलिया)- ने मिल कर अमेरिका में अश्वेतों के हालात पर अपने विरोध की आवाज को पोडियम से ही अनूठे ढंग से संप्रेषित किया था।अफ्रीकी अमेरिकी टॉमी स्मिथ (स्वर्ण विजेता) और जान कार्लोस (कांस्य विजेता) ने पोडियम पर खड़े होकर अपनी मुठ्ठियां ताने चर्चित ब्लैक पॉवर का सेल्यूट दिया था और तीसरे विजेता पीटर नोर्मान ने उन दोनों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अपने सीने पर ‘ओलंपिक फार हयूमन राइट्स’ का बैज लगाया था। यह एक कड़वी सच्चाई है कि इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए तीनों खिलाड़ियों को अपनी वतनवापसी पर काफी कुछ झेलना पड़ा था।

ऐसा नहीं कि मुहम्मद अली, टॉमी स्मिथ, जान कार्लोस या पीटर नोर्मान जैसों की तरह भारत में महान कहलाने वाले खिलाड़ी अनुपस्थित हैं। हमारे खिलाड़ी खुद को खेलों तक सीमित रखते हैं और उन्हीं मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हैं जिनके बारे में सब जानते हैं- मसलन, स्वच्छता या नारी सशक्तिकरण आदि। दलितों को सरेआम पीटा जाना या जनसंहारों में उन्हें न्याय न मिलना साधारण बात हो गई है। किसी विकास परियोजना के नाम पर हजारों आदिवासियों का विस्थापन भी आम हो चला है। इसके बावजूद अब भी हमें ऐसे किसी खिलाड़ी का नाम सुनाई नहीं देता जिसने ऐसी घटनाओं को लेकर अपना मौन तोड़ा हो।

खिलाड़ी ‘महान’ घोषित किए जाते हैं, उन्हें तमाम पदकों, पुरस्कारों से लाद भी दिया जाता है, शायद इसी चकाचौंध में वे समाज की विकराल होती समस्याओं के बारे में अधिकाधिक बेखबर होते जाते हैं। काश, खिलाड़ियों की इस भीड़ में कोई कोलिन केपरनिक भी उभरता जो अपना विरोध प्रकट करने के लिए पदक ग्रहण करते हुए अपनी आवाज बुलंद करता।

