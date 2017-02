कौन सुने गंगा की पीर

रोहित कौशिक

हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने गंगा की सफाई के मुद्दे पर एक टिप्पणी में कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो उत्तर प्रदेश में गंगा से जुड़ी सभी परियोजनाओं की सीबीआइ जांच कराई जाएगी। करोड़ों रुपए खर्च करने और अनेक परियोजनाएं चलाने के बावजूद अगर अभी तक गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकी है तो हमें गंगा की स्वच्छता के नारे लगाना बंद कर इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना होगा। यह सही है कि गंगा के साथ भारतीय समाज की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अंध-आस्था अनेक नई समस्याओं को जन्म देती है। अगर गंगा के प्रति भारतीय समाज की आस्था सच्ची होती तो न गंगा प्रदूषित हुई होती और न ही हमें गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी नीतियों के भरोसे रहना पड़ता।

भारतीय समाज अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी तो लगाता है, पर वह गंगा की आत्मा में डुबकी नहीं लगा पाया है। यही कारण है कि गंगा के साथ हमारे समाज का रिश्ता स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। भारतीय समाज ने आस्था की आड़ में गंगा पर जो कहर ढाया, वह अंतत: समाज के लिए ही घातक सिद्ध हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने गंगा आरती में इतनी घंटियां बजार्इं कि उनके शोर में गंगा की कराह और पीड़ा भी न सुन पाए। गंगा की स्वच्छता के लिए अनेक परियोजनाएं बनीं, लेकिन वह आज भी कराह रही है। इसलिए गंगा आरती में नारे लगाने वाला समाज जब तक इस मुद्दे पर जागरूक नहीं होगा, गंगा की सफाई के दावे नारे बने रहेंगे और गंगा यों ही कराहती रहेगी। उत्तर प्रदेश जल निगम और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार से कानपुर के बीच गंगा और उसकी सहायक नदियों में एक सौ इक्यावन खुले नाले गिर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनएमसीजी को आदेश दिया कि वे इन स्थानों पर जाकर पता करें कि गंगा में गिरने वाले नालों की वर्तमान स्थिति क्या है। पिछले दिनों एनजीटी के सामने रखी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा के अलावा काली नदी, रामगंगा, कोसी में भी सीवरेज नाले गिरने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है।

एनजीटी के अनुसार गंगा से प्रदूषण दूर करने के लिए अभी तक तीस हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिए ‘नमामि गंगे’ परियोजना शुरू की। हालांकि इस योजना में भी कम चुनौतियां नहीं हैं। पिछले दिनों प्रदूषित पानी को गंगा में बहाने से रोकने के क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनेक टेनरियां बंद करने का आदेश दिया था। दरअसल, अनेक टेनरियां ट्रीटमेंट प्लांट न लगा कर गंदा पानी सीधे गंगा में बहा रही थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यों-ज्यों आम जनता प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जागरूक हो रही है, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गंगा के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अनेक बार दिशा-निर्देश जारी कर चुके हंै, लेकिन इस मामले में अभी तक नतीजा ढाक के तीन पात ही है।

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरमेंट (सीएसई) के विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा की सफाई का अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले तीस वर्षों में भी गंगा साफ नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि गंगा के किनारे अनेक शहर, कस्बे और हजारों गांव स्थित हैं। प्रतिदिन इस आबादी का लगभग 1.3 अरब लीटर अपशिष्ट गंगा में गिरता है। गंगा के आसपास स्थित सैकड़ों फैक्ट्रियां भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग छब्बीस करोड़ लीटर औद्योगिक अपशिष्ट गंगा में जहर घोल रहा है। गंगा में फेंके जाने वाले कुल कचरे में लगभग अस्सी फीसद नगरपालिका का कचरा होता है, जबकि पंद्रह फीसद औद्योगिक कचरा। नगरपालिका का कचरा विभिन्न तरीकों से गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहा है, तो औद्योगिक कचरा विभिन्न रसायनों के माध्यम से गंगा को जहरीला बना रहा है।

पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट के कारण गंगा किनारे की आबादी तेजी से बढ़ी है। विडंबना है कि गंगा किनारे बसी इस आबादी ने भी गंगा को साफ-सुथरा रखने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि इसे प्रदूषित ही किया। पिछले दिनों जब वाराणसी में गंगा जल के नमूनों की जांच की गई, तो प्रति सौ मिलीलीटर जल में हानिकारक जीवाणुओं की संख्या पचास हजार पाई गई, जो नहाने के पानी के लिए सरकार द्वारा जारी मानकों से दस हजार फीसद ज्यादा थी। इस प्रदूषण के कारण ही आज हैजा, पीलिया, पेचिश और टाइफायड जैसी जल-जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हंै। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग अस्सी फीसद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और एक तिहाई मौतें जल-जनित बीमारियों के कारण होती हैं। गौरतलब है कि ऋषिकेश से इलाहाबाद तक गंगा के आसपास अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। इनमें चीनी मिल, पेपर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तेलशोधक कारखाने, फार्मा कंपनियां और चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं। इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और रसायनयुक्त गंदा पानी गंगा में गिर कर उसके पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इस अपशिष्ट में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मरकरी, भारी धातुएं, कीटनाशक और पालीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। ये रसायन जानवरों और मनुष्यों की कोशिकाओं में जमा होकर बहुत-सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। चमड़ा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट में विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, क्रोमियम, सल्फाइड अमोनियम और कुछ अन्य तत्त्व होते हैं। ज्यादातर चमड़ा उद्योग में चर्मशोधन की प्रक्रिया के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग चालीस फीसद क्रोमियम अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है।

दरअसल, पानी के साथ बह कर आने वाले रासायनिक उर्वरक और डीडीटी जैसे कीटनाशक भी गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं। गंगा किनारे होने वाले दाह-संस्कार, श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित फूल, पालीथीन और अन्य सामग्री तथा जले-अधजले शव भी गंगा को बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड रहे हैं। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कुछ समय पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा में पर्याप्त पानी छोड़ने और गंगा के आसपास पॉलीथीन को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था, लेकिन अब भी इन क्षेत्रों में पालीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सका है। गंगा का उद्गम स्थल भी प्रदूषण की चपेट में है। वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के ग्लेशियर अध्ययन केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर के माइक्रो क्लाइमेट में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसकी सतह पर कार्बन और कचरे की काली परत जमा हो गई है। प्रदूषण के कारण 144 वर्ग किलोमीटर में फैले गंगोत्री ग्लेशियर का रंग काला पड़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने के कारण यह ग्लेशियर अठारह मीटर प्रति वर्ष की गति से सिकुड़ रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार गंगा विश्व की उन दस नदियों में से है, जिन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गंगा में मछलियों की लगभग एक सौ चालीस प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी हाल में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि गंगा को स्वच्छ बनाने में सहायक मछलियों की अनेक प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे में केवल सरकारी परियोजनाओं के भरोसे गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जन-जागरण अभियान की जरूरत है।

First Published on February 23, 2017 5:36 am