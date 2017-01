क्यों जारी है खुदकुशी की खेती

रिजवान निजामुद्दीन अंसारी

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि विकास व किसानों की आमदनी दोगुनी करने के तमाम दावों के बावजूद नए साल की शुरुआत किसानों से संबंधित एक निराशाजनक खबर से हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने बताया है कि वर्ष 2015 में 12 हजार 602 किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की। ‘एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया’ शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 में जहां आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 5650 और कृषि मजदूरों की संख्या 6710 थी, वहीं 2015 में 8,007 किसानों ने जबकि 4 हजार 595 कृषि मजदूरों ने खुद को खत्म कर लिया। इस प्रकार देखें तो किसान-आत्महत्या के मामले में एक साल में बयालीस फीसद का इजाफा हुआ, जो कि बेहद चिंताजनक है। हालांकि मजदूरों की आत्महत्या की दर में 31.5 प्रतिशत की गिरावट जरूर दर्ज की गई है। लेकिन किसानों के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, उलटे खुदकुशी करने वाले किसानों की तादाद में इजाफा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब गहरे कृषि संकट में छिपा है।

औसतन हर इकतालीस मिनट में हमारे देश में कहीं न कहीं एक किसान आत्महत्या करता है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश जैसे छह राज्यों में ही 94.1 फीसद कृषक-आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। सवाल है कि कृषिक्षेत्र की गुलाबी तस्वीर पेश करने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़े घटने के बजाय बढ़ क्यों रहे हैं? दरअसल, किसान-आत्महत्या का यह सिलसिला दोषपूर्ण आर्थिक नीति का नतीजा है। एक ऐसी नीति जिसमें गरीब और गरीब हो रहे हैं, जबकि अमीर और अमीर। कृषि को व्यवस्थित तौर पर ऐसा बनाया गया है कि वह पुसाने लायक नहीं रह गई है, जिसके कारण किसान कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। आजादी के समय जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान पचास फीसद से ज्यादा था वहीं मौजूदा दौर में बीस फीसद भी नहीं रहा। जरा सोचिए कि क्या कारण है कि एक किसान मंडी में टमाटर पचास पैसे प्रति किलो बेचने जाता है, लेकिन खरीदार पच्चीस पैसे प्रति किलो देने को कहता है और वह किसान एक ट्रैक्टर टमाटर को जमीन पर रौंद कर चला जाता है?

इसी रिपोर्ट का हवाला दें तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर्ज में डूबने के कारण ही हुई हैं। गौरतलब है कि ये कर्ज सरकारी बैंकों के हैं, न कि साहूकारों के। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2014 की 1,163 आत्महत्याओं के मुकाबले 2015 में 3097 किसानों की आत्महत्या का कारण ऋणग्रस्तता रही है। यानी एक ही साल में इस संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई। फसल की बर्बादी के कारण होने वाली आत्महत्या के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। फसलों के चौपट होने से जहां 2014 में 969 किसानों ने आत्महत्या की, वहीं वर्ष 2015 में 1562 किसानों ने। ये आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा ही नहीं की बल्कि यह दावा भी किया कि इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। लेकिन आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि ने इस दावे को धता बता दिया है। इतना ही नहीं, फडणवीस सरकार ने तो महाराष्ट्र के किसानों की आय दो गुनी होने के आंकड़े भी जारी कर दिए थे, जबकि एनसीआरबी ने सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या की घटनाएं महाराष्ट्र से ही दर्ज की हैं। यह कुल आत्महत्या का 37.8 फीसद है।

रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में जहां 2014 में 4,004 किसानों ने आत्महत्या की, वहीं वर्ष 2015 में 4,291 किसानों ने। इनमें से 1293 मामले तो ऋणग्रस्तता के हैं। इसी क्रम में राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना (1,358) दूसरे, कर्नाटक (1,197) तीसरे और छत्तीसगढ़ 854 मौतों के साथ चौथे पायदान पर है। यह रिपोर्ट कुछ राज्यों के लिए राहत भरी खबर लेकर भी आई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि कुछ ऐसे खुशकिस्मत राज्य हैं जहां किसान-आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। जबकि इनमें से बिहार और झारखंड गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, बिहार प्रतिव्यक्तिआय में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि ऐसे कौन-से कारक हैं जिन्होंने यहां के किसानों के सब्र के बांध को टूटने नहीं दिया। एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ऋणग्रस्तता और कृषि संबंधी अन्य समस्याएं किसानों की आत्महत्याओं की मुख्य वजह तो हैं ही, इसके अलावा गरीबी और बीमारी भी दो अहम वजहें हैं। विभिन्न राज्यों में बीमारियों के कारण भी 842 कृषक-आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए हैं। गौर करें तो ये दोनों ही कारण घटती आय से सीधे जुड़ते हैं। गरीबी के कारण लोग इलाज के लिए ऋण लेते हैं, निम्न आय के कारण ऋण चुका नहीं पाते। नतीजतन, ब्याज बढ़ते रहने के कारण कर्ज चुकाना असंभव होता जाता है और एक दिन गले का फंदा बन जाता है।

हरित क्रांति में अग्रणी रहे राज्य पंजाब की बात करें। एक अध्ययन के अनुसार, पंजाब के करीब 95 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हैं, जबकि 96 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ों की आय खर्च की तुलना में कम है। सवाल है कि यह कैसी ऐसी आर्थिक नीति है, जिसमें कृषि में लगी पूरी आबादी ही संकट में है? यह भविष्य के किसी भयावह तूफान की आहट तो नहीं? यह तो एक बानगी भर है। इस दंश को झेलने वाले तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे और भी राज्य हैं। इस स्थिति पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सरकार को संजीदगी के साथ मंथन करने की जरूरत है।

कृषि की बदतर हालत के कारण किसान अपने बच्चों को कृषि के बजाय कोई नौकरी या अन्य काम करने की सलाह देते हैं और यही कारण है कि एक बड़ी आबादी गांवों से शहरों की ओर लगातार पलायन कर रही है। यह तस्वीर भारत के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब हमारे अन्नदाता ही नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन बदकिस्मती से हमारे नेतागण इस पर सिर्फ अपनी सहानुभूति प्रकट करते आए हैं। वे यह देखना तक गवारा नहीं करते कि किसानों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका कैसा परिणाम हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल समस्या को नजरअंदाज कर ऊपर-ऊपर कुछ दिखाऊ काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डीडी किसान चैनल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि के बावजूद किसानों की खुदकुशी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

पिछले दो दशक में तीन लाख से ज्यादा किसानों ने मौत को गले लगाया है। साफ है कि किसान गहरे संकट में हैं। उनकी मूल समस्या यह है कि खेती घाटे का धंधा बन गई है। उन्हें अक्सर अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। जब फसल चौपट होती है, तब तो किसान मुसीबत में होते ही हैं, जब पैदावार अच्छी होती है तब भी कई बार वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि वह सत्ता में आई तो सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी पैदावार का लागत से डेढ़ गुना दाम मिले। भाजपा को केंद्र की सत्ता में ढाई साल हो चुके हैं, पर उसने किसानों से किए वादे पूरे करने की दिशा में कुछ नहीं किया है। अगर किसानों को उनकी पैदावार का न्यायसंगत मूल्य नहीं मिलेगा, तो उनके नाम पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की क्या सार्थकता है!

First Published on January 11, 2017 3:28 am