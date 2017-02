ट्रंप का वीजा दांव

दीपक रस्तोगी

अमेरिका में सत्ता-परिवर्तन का असर दिखने लगा है। दुनिया भर के देश अलग-अलग तरह से इस बदलाव के तीखे प्रभाव को महसूस करने लगे हैं। भारत भी अछूता नहीं है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां के नागरिकों के लिए नौकरियों की बरसात करने का वादा कर सत्ता में आए हैं और इसके लिए उन्होंने एच-1बी वीजा के नियमों में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। इससे भारतीय पेशेवरों और भारतीय आइटी व दवा कंपनियों पर असर पड़ने लगा है। भारतीय शेयर बाजार जिस तरह से धड़ाम हुआ और आइटी कंपनियों के शेयरों में कमजोरी आई है, उससे स्पष्ट है कि संकेत अच्छे नहीं हैं।

ट्रंप के इन कदमों से क्या भारतीय पेशेवर ही प्रभावित हो रहे हैं? राष्ट्रवादी भावनाओं को कुरेद कर सत्ता के सिंहासन पर विराजने वाले पूंजीपति राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों को भारत के साथ वित्तीय और सामरिक संबंधों की पड़ताल करनी होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर यह याद दिलाना शुरू कर दिया है। आतंकवाद के मोर्चे पर भारत उनका अहम भागीदार देश है। चीन के साथ राजनयिक और रणनीतिक संबंधों के मामले में भी भारत के रुख से अमेरिकी राजनयिकों को सुविधा हुई है। भारत ने ताइवान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस समेत भूमध्यसागरीय कई देशों को साथ लाने में कामयाबी पाई है। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप प्रशासन अपने वृहद हितों की बलि चढ़ा कर अपने लोक-लुभावन फैसले लागू करेगा? क्या अमेरिकी प्रशासन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों की आपत्तियों को दरकिनार कर पाने की स्थिति में है?

अमेरिकी कांग्रेस में एच-1बी वीजा बिल दोबारा पेश किया गया है। नए प्रस्तावों के तहत एच-1बी वीजा के लिए न्यूनतम वेतन साठ हजार डॉलर से बढ़ा कर एक लाख डॉलर प्रतिवर्ष का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है और कहा गया है कि वीजा आवेदकके पास स्नातकोत्तर की डिग्री जरूरी है। वित्तवर्ष 2016 में एच-1बी वीजा पर जाने वालों का न्यूनतम वेतन स्तर 65,000-75,000 डॉलर था। अमेरिकी संसद में हो रही कोशिशों के बाद से आइटी सेक्टर पर डर हावी दिख रहा है। दिग्गज आइटी शेयरों में तीन से चार फीसद की कमजोरी है। माना जा रहा है कि नए वीजा-नियमों के लागू होने के बाद भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका ले जाकर काम कराना महंगा हो जाएगा। यह तात्कालिक प्रभाव है। आर्थिक सर्वेक्षण एजंसियां अगले वित्तवर्ष के लिए जो संभावनाएं जता रही हैं, उससे एक बात निकल कर आ रही है कि 2017 में आपसी कारोबार में निवेश ज्यादा होगा। भारत, चीन और अमेरिका आपस में निवेश बढ़ाएंगे। आयात-निर्यात कम होगा। दुनिया भर में 2017 में भारतीय और चीनी कंपनियां ज्यादा अधिग्रहण करेंगी। जाहिर है, पूंजी का प्रवाह उत्पादन-क्षेत्र की ओर ज्यादा रहेगा। इस संभावना को भांप कर भारतीय आइटी कंपनियां तैयारी में जुट गई हैं। एच-1बी वीजा के नए प्रावधानों का असर वित्तवर्ष 2019 से देखने को मिलेगा। उनके पास तैयारी के लिए वक्त है। दो साल में वे अपने कामकाज को आॅटोमेशन पर ला देंगी।

दुनिया के आइटी बाजार में 54 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाली भारतीय कंपनियां अमेरिका में पहले से ही एच-1बी कर्मचारियों को मौजूदा वेतन-स्तर से ज्यादा के भुगतान पर काम करा रही हैं। नैस्कॉम की रिपोर्ट है कि अमेरिका के कई सेक्टरों में दक्ष पेशेवरों की कमी है। खासकर विज्ञान और गणित के क्षेत्र में। लिहाजा, अमेरिका को सिर्फ अपने दम पर पेशेवरों की कमी पूरी कर पाना मुश्किल होगा। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी टेक महिंद्रा का उदाहरण देते हुए इस बात को समझा जा सकता है। अमेरिका में टेक महिंद्रा के करीब छह हजार कर्मचारी हैं। इनमें दो हजार अमेरिकी नागरिक हैं और बाकी चार हजार एच-1बी वीजा पर हैं। जाहिर है, वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों के साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी भारत से आउटसोर्सिंग की जरूरत होती रहेगी। एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव के बाद भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों का भी रुख कर सकती हैं।

अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एपल, नेटफ्लिक्स, टेसला, फेसबुक, उबर और अन्य शीर्ष कंपनियां जिस तरह से हाय-तौबा मचा रही हैं, क्या ट्रंप प्रशासन इसकी अनदेखी कर पाएगा? पूरे अमेरिका में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। वीजा नियमों में बदलाव की कवायद के अलावा ट्रंप प्रशासन ने और एक मोर्चा खोल दिया है। भारत में जनमे गूगल के सीइओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला समेत सिलिकॉन वैली के कई शीर्ष कार्याधिकारियों ने ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन सहित सात मुसलिम बहुल देशों से लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगाने के आदेश की निंदा की है। इन सबने अमेरिकी प्रशासन को साफ कहा है कि इस कदम से उनके अपने कर्मचारियों पर सीधे प्रभाव पड़ सकता है और अच्छी प्रतिभा वाले कर्मचारियों का अमेरिका आना रुक जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रेड स्मिथ का बयान गौरतलब है कि नए शासकीय आदेश से माइक्रोसाफ्ट के 76 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सत्य नाडेला ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में कहा कि एक आप्रवासी और एक सीइओ के रूप में मेरे पास दोनों अनुभव हैं। आव्रजन का हमारी कंपनी, देश और दुनिया के लिए सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। हम लगातार इस महत्त्वपूर्ण विषय पर वकालत करते रहेंगे। सुंदर पिचाई भी डर जता रहे हैं कि अमेरिका में अच्छी प्रतिभा को लाने में बाधा उत्पन्न होगी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का ध्यान अब आव्रजकों की शत-प्रतिशत आबादी पर लगा रहेगा। असली खतरे वाले लोगों पर कम ध्यान होगा।

जाहिर है, ट्रंप प्रशासन जिस घोषणा को अपना ‘ट्रंप-कार्ड’ मान रहा है वह उलट-पुलट भी कर सकती है। भारत सरकार ने एच-1बी वीजा को लेकर चल रही कवायद पर सधी हुई प्रतिक्रिया जताई है कि भारतीय हितों और चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल, भारत सरकार ने अमेरिका को सामरिक और वित्तीय साझेदारी की भी याद दिलाई है। सिलिकॉन वैली में एक अरब डॉलर की पूंजी वाली 87 स्टार्टअप कंपनियों में 44 कंपनियां आप्रवासी भारतीयों की हैं। भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। दवा में इस्तेमाल होने वाली अस्सी फीसद खुदरा सामग्री अमेरिका को भारत और चीन की दवा कंपनियां निर्यात करती हैं। फरवरी में लाए नए कानून के तहत दवा कंपनियों को मूल सामग्री के अमेरिका में बनाने की बाध्यता के बाद निर्यात के लुढ़कने की आशंका बढ़ी है। जेनेरिक दवा उद्योग को अमेरिका नियंत्रित करता है। इसमें दुनिया भर के उत्पादन में भारत का पांचवां हिस्सा है। अगले वित्तवर्ष में भारतीय दवा निर्माता कंपनियां, अमेरिकी दवा कंपनियों के अधिग्रहण की रणनीति पर काम कर रही हैं। सिप्ला, ल्युपिन, सन फार्मा पहले ही दो-दो अमेरिकी कंपनियां खरीद चुकी हैं और 31 ऐसी अन्य कंपनियों को खरीदने की तैयारी है।

भारत की योजना है कि अमेरिका के साथ अपने कारोबार को एक सौ अरब डॉलर से पांच सौ अरब डॉलर तक पहुंचा दे। अमेरिका की यह घोषित नीति रही है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश और मुक्त व खुला समुद्री पारगमन सुनिश्चित करने में अमेरिकी उद््देश्यों की प्राप्ति में भारत की भूमिका अहम है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपने इन उद््देश्यों की बलि देकर एच-1बी वीजा के मुद््दे पर भारत के साथ टकराव मोल लेगा? इसके अलावा ट्रंप के वैश्विक कारोबार की पृष्ठभूमि भी तो है ही। भारत में वे अरसे से कारोबार फैलाना चाहते हैं। इन तथ्यों के आईने में यह सवाल बरबस उठ खड़ा होता है, क्या ट्रंप इन नुकसानों का अनुमान नहीं कर पाए या वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ का वे कोई नया खेल खेलना चाहते हैं?

First Published on February 6, 2017 5:48 am