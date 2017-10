कमर्शियल्स- अमिताभ बच्चन कर्मशियल्स के लिए बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। खबर के मुताबिक, कमर्शियल्स शूट के लिए प्रति दिन के हिसाब से 2 करोड़ रुपये तक लेते हैं। वे कई मशहूर कंपनियों के ब्रांड एमबेसेडर भी हैं। वे लगभग 10 कंपनियों के ब्रांड एमबेसेडर हैं, जिनमें Just Dial, One Plus, LLoyd, Kalyan Jewellers और अन्य मशहूर कंपनियां शामिल हैं। (Source: Express Archives)