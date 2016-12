IBPS CWE RRB V Mains Exam 2016: ऑफिसर स्केल की सभी परीक्षाओं के नतीजे आए सामने

IBPS Officer Scale Exam Result: कैसे देखें रिजल्ट- अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं और उसके बाद Click here to view your online main/single examination result status for CWE RRB Officers Scale I, II & III पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा और तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मांगी गई जानकारी भरें और अपना रिजल्ट चैक कर लें।