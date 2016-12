IBPS Mains Exam 2016: अधिकारी भर्ती परीक्षा के नतीजों के बाद इन लेवल की अंक तालिका भी रिलीज

IBPS RRB Written Exam 2016: कैसे देखें रिजल्ट- अपने स्कोर कार्ड देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं और उसके बाद Click here to view your online main/single examination result status for CWE RRB Officers Scale I, II, III पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा और तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मांगी गई जानकारी भरें और अपना रिजल्ट चैक कर लें।