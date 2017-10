Bigg Boss में गए प्रियंक शर्मा की गर्लफ्रेंड हुईं अपसेट, खुद को बताया हेल्पलेस और बॉय फ्रेंड को कहा स्टुपिड

आपको बता दें कि प्रियंक शर्मा पिछले काफी समय से दिव्या अग्रवाल को डेट कर रहे हैं। हाल ही दिव्या ने प्रियंक के साथ पूल में नहाते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में दोनों काफी क्लोज नजर आ रहे हैं। दिव्या ने इस कैप्शन में लिखा....Can't get over this date! @priyanksharmaaa

एक ये फोटो शेयर कर उन्होंने अपने लव यानी प्रियंक को एक स्टूपिड पर्सन बोल दिया। दिव्या ने लिखा You aren't a star for me.. you're the stupid person that always forgets my favourite song...