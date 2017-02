बॉलीवुड गानों को आवाज देने वाली खूबसूरत पलक हैं एक लाइफसेविंग सिंगर, हजारों बच्चों का करातीं है इलाज

इसके बाद 2003 में उनका दूसरा एल्बम Palken आया। इसी साल ao Tumhe Chand Per Le Jaaye, Beti Hu Mahakal Ki, and Dil Ke Liye. In 2011, her Jai Jai Dev Ganesh जैसे अल्बम रिलीज किए।