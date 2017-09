यूपी: मथुरा में महिला से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

यूपी के मथुरा में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां जिले के राया में एक महिला ने चार लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। एएनआई की खबर के अनुसार पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले मथुरा में ही दो पुलिसकर्मियों पर नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी पीड़िता के मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी दी। बीते सप्ताह भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां पीड़िता के पड़ोसी पर बलात्कार का आरोप लगा था। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला बिलाल ने तब बच्ची (11) से बलात्कार किया जब वो घर में अकेली थी। मामले में पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरार बिलाल की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं यूपी के ही सीतापुर में पुलिस ने एक स्वयंभू बाबा को लड़की (21) से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबा लड़की को कैद में रख पिछले आठ महीनों से बलात्कार कर रहा था।

पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। स्वयंभू बाबा की पहचान सियाराम दास (60) के रूप में की गई है। सियाराम दास डिग्री कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थान चलाता है। खबर है कि बाबा की लखनऊ, बाराबंकी, आगरा और हाथरस में प्रोपर्टी भी है। मामले में पीड़िता का कहना है कि दूर के रिश्तेदार अनोखे और दो अन्य लोगों ने इंटर कॉलेज के मैनेजर के जरिए उसे बाबा को बेच दिया था। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसके रिश्तेदार ने पैसे के बदले में उसे बेच दिया था। जिसके बाद बाबा के एक अनुयानी से पीड़िता पर नजर रखने के लिए कहा गया था।

मामले में पीड़िता ने बताया, ‘मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया। अनजान लोग भी मेरा शोषण करते थे।’ घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने बीती सोमवार रात पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी। सूचना मिलने बाद मिशरिख पुलिस स्टेशन एसएचओ अशोक कुमार सिंह द्वारा एक टीम का गठन किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को आगरा से गिरफ्तार किया। मामले की पूरी रिपोर्ट जिला न्यायधीश को सौंप दी गई है। वहीं बाबा की अवैध संपत्ति की पड़ताल के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

Woman allegedly gangraped by four men in Mathura’s Raya, police register case and begin investigation pic.twitter.com/5ewGDi3v6Z

— ANI UP (@ANINewsUP) September 29, 2017