नए साल के पहले दिन से सेंसेक्स में भारी गिरावट, पहुंचा 132 अंक से ज्यादा नीचे

वर्ष 2017 के पहले कारोबारी दिन शुरूआती कारोबार में शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। मुनाफा वसूली के चलते शुरूआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स 132 अंक से ज्यादा गिर गया है। तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सूचकांक आज 132.37 अंक यानी 0.50 प्रतिशत गिरकर 26,494.09 अंक पर खुला। पिछले दो सत्र के कारोबार में सेंसेक्स 415.78 अंक चढ़ा था। सेंसेक्स में यह गिरावट मुख्य तौर पर रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी), तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कमजोर रूख के चलते देखी गई है।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नयी योजनाओं की घोषणा की और उनमें 9 लाख रूपये तक आवास रिण पर ब्याज दर में 4 प्रतिशत की छूट और 12 लाख रूपये तक के रिण पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट की बात कही । इस घोषणा के कारण यूनिटेक, डीएलएफ लिमिटेड, एचडीआईएल, ओबेराय रियल्टी, सोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रोपर्टीज, इंडिया रियल इस्टेट और ओमेक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयरों में पांच प्रतिशत की बढ़त देखी गई है। इसी बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 44.80 अंक यानी 0.54 प्रतिशत घटकर 8,141 अंक पर खुला है।ब्रोकरों के अनुसार, शेयर बाजारों में गिरावट की मुख्य वजह हाल में हुए लाभ पर सटोरियों द्वारा मुनाफा वसूली करना है।

First Published on January 2, 2017 11:35 am