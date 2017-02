पींपरी छिंदवाड़ नगर निकाय चुनाव नतीजे 2017 Live: आज आएंगे नतीजे

पिंपरी छिंछवाड़ नगर निगम चुनाव में इस बार मतदाताओं का जोश देखते ही बना रहा था। इस बार यहां एतिहासिक रुप से 67 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया था। जो पिछले बार के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा था। मतगणना शुरू होने के साथ ही अब लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि इतनी बंपर वोटिंग का मतलब आखिरकार क्या है ? पिंपरी छिंछवाड़ के लोगों ने 21 फरवरी को हुए मतदान में रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वोटिंग की है। 128 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी और एनसीपी के अपने अपने दावे हैं। यहां पिछली बार एनसीपी को सत्ता मिली थी। एनसीपी का दावा है कि इनके काम से खुश होकर एकबार फिर से लोगों ने उन्हें फिर से बड़ी संख्या में वोट दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार का मतदान प्रतिशत दिखाता है कि लोग एनसीपी के काम से नाखुश है और उसे कुर्सी से बाहर करने के लिए बड़ी संख्या में वोट देने निकले। बस कुछ ही घंटों का इंतज़ार है और लोगों के दावों और आकलन पर पूर्ण विराम लग जाएगा और जनता का फैसला सबके सामने होगा।

First Published on February 23, 2017 9:44 am