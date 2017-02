टी20 मैच में यजुवेंद्र चहल के गलत थ्रो पर भड़क गए महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली भी हो गए हैरान

हमेशा मैदान पर कूल रहने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में आपा खो बैठे। यह इंग्लिश पारी का दूसरा ही ओवर था। जो रूट और जेसन रॉय क्रीज पर थे। इंग्लैंड का स्कोर उस पर 9 रन पर एक विकेट था। बॉलिंग कर रहे थे यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने इसी ओवर में ओपनर सैम बिलिंग्स को चलता किया था। लेकिन इसी ओवर में भारत के पास एक और विकेट लेने का अवसर था। जो रूट ने जैसे की चाहल की गेंद मिड अॉफ की तरफ गेंद मारी, तो कप्तान विराट कोहली ने तुरंत गेंद लपक कर यजुवेंद्र की तरफ थ्रो की। लेकिन तब तक रॉय आधी से ज्यादा क्रीज पार कर चुके थे। रूट ने भी उन्हें रुकने को नहीं बोला था।

इसके बाद यजुवेंद्र ने गौर नहीं किया और उन्होंने गेंद विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फेंक दी। असल में उन्हें गेंद अपनी ही तरफ स्टंप्स पर मारनी चाहिए थी। इससे भारत को रॉय का विकेट मिल जाता। लेकिन जैसे ही चाहल ने गेंद विकेटकीपर की तरफ फेंकी, धोनी चिल्लाते हुए चाहल पर भड़क गए। कप्तान विराट कोहली भी इस खराब मिसअंडरस्टैंडिंग को देख दंग रह गए। हालांकि मैदान पर गुस्सा करते हुए धोनी तो शायद ही कभी देखा गया हो। लेकिन अगर यजुवेंद्र समझ से काम लेते तो भारत को रॉय का विकेट जल्दी मिल जाता।

आपको बता दें कि इंग्लैंड के साथ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीन टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत बेहद खराब रही और कप्तान​ विराट कोहली मात्र 2 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। इसके बाद केएल राहुल ने सुरेश रैना के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए भारत का स्कोर 65 रन तक पहुंचाया। बाद में धोनी, युवराज और रैना की शानदार बल्लेबाजी से भारत का स्कोर 202 रन पहुंच गया। इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 127 पर अॉल आउट हो गई। मैच में यजुवेंद्र चाहल ने 6 विकेट चटकाए।

चहल की रिकार्ड गेंदबाजी ने दिलाई भारत को शानदार जीत

First Published on February 2, 2017 9:11 am