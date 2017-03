Holi Festival 2017 Doodle: होली पर गूगल ने डूडल के जरिये कुछ इस तरह से दी शुभकामनाएं

आज(13 मार्च) होली है और होली को देश और दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रंगों के इस त्योहार को गूगल ने डूडल जारी करके इसे खास बना दिया है। होली के लिए खास तौर पर बनाए गए इस डूडल में कई रंगों के साथ बच्चों की एक टोली नाचते-झूमते दिखाया गया है। इसमें एक बच्चे को मुट्ठी में रंग भरकर किसी पर डालते हुए दिखाया गया है। होली के मौके पर सर्ज इंजन गूगल हर साल एक स्पेशल डूडल तैयार करता है, जो होली को हर साल और भी खास बना देता है।

होली को और भी खास बनाने के लिए गूगल की तरफ से डूडल ने एक विडियो बनाया है। जिसमें लिखा गया है कि 13 मार्च 2017, गूगल होली मना रहा है। हिंदुओं का त्योहार होली भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह प्यार और रंगों का त्योहार है। हम आपको 2017, प्यार और शांति की शुभकामनाएं देते हैं।”

होली के त्योहार को भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोग इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। होली के त्योहार परिवार के सगे-संबंधियों, रिश्तेदार और दोस्तों को आपस में मिलने का मौका देता है। इस रंगों के अलावा कई तरह के पकवान और मिठाइयां खाने का चलन होता है।

होली का त्योहार समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करता है। जिससे आपसी प्यार और सौहार्द बढ़ता है और साथ ही रिश्तों में मजबूती आती है। माना जाता है कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। यह अमीर और गरीब के बीच जारी गैप को भी कम करता है। वहीं अगर इसका बायोलॉजिकल महत्व देखा जाए तो यह हमारे जीवन में खुशियां और मस्ती भर देता है।

होली के बारे में पौराणिक कथाओं में कहा गया है। इस दिन वृन्दावन में भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों संग रंग खेला था तभी से इस त्योहार की शुरुआत हुई और यह त्योहार मनाया जाने लगा। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्रह्लाद को मारने के कहानी भी जुड़ी हुई जिसमें होलिका के द्वारा जलाकर मारने की साजिश रची गई क्योंकि प्रह्लाद भगवान विष्णु के भक्त थे तो वो बच गए और होलिका जल गई।

First Published on March 13, 2017 10:22 am