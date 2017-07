बेंगलुरू की सड़कों पर दिखी जिन्ना की तस्वीर वाली बस, लोगों ने राजनाथ सिंह को सुना दी खरी खोटी

सोशल मीडिया पर एक बस की तस्वीर पिछले दो तीन दिनों से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के वायरल होने का कारण है कि इसका रंग हरा है और इस पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर कर्नाटक का है। लोग इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कर्नाटक की बस पर जिन्ना की फोटो..ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान। इस तस्वीर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह को यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। राजनाथ सािंह को टैग करते हुए लिखा जा रहा है कि अब इस ‘कश्मीरियत’ के बारे में भी कुछ बोलिये। कुछ यूजर्स तो इस बस के बहाने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया कांग्रेस शासित कर्नाटक में उसी की तस्वीर वाली बस चलाई जा रही है। कुछ यूजर्स तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर भी अपनी खीझ निकाल रहे हैं। ये लोग लिख रहे हैं कि बस में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है..अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देशद्रोह का हर कार्य स्वतंत्रता पूर्वक किया जा रहा है।

कर्नाटक में जिन्ना की तस्वीर लगी Democracy बस चलाई जा रही है, अगला प्रोग्राम इस पर करें और कम से कम राजनाथ सिंह से पूछ लें ‘पाकिस्तानियत’ पर pic.twitter.com/7OR7T6LcM0 — Servesh Singh (@Servesh_Singh) July 13, 2017

Now liberals may call this too as freedom of expression . Jinnah’s posters on bus in Bengaluru pic.twitter.com/4COoM1IQF6 — Anurag saxena (@saaxenanurag) July 13, 2017

अब कर्नाटक का नम्बर मुस्लीम राज्य बनने को कूते मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बस pic.twitter.com/ccF6rHC7RE — AVINASH JAIN (@AVINASH36406979) July 14, 2017

@rajnathsingh sir, Pakistaniyat in India is roaming around, as you sleep comfortably (Jinnah’s posters on bus in Bengaluru) pic.twitter.com/Re3Ncseh5X — Antevasin (@Antevasin10) July 13, 2017

Is Karnataka becoming the next Kerala? WB? J&K ?

See how they fearlessly posted Jinnah’s posters on bus in Bengaluru.!! @HMOIndia @adgpi pic.twitter.com/xIYeuqLOny — Intolerant Sh@@n (@IntolerantShaan) July 13, 2017

आपको बता दें कि वायरल हो रही इस तस्वीर की सच्चाई कुछ और ही है। इस बस का नाम है ‘डेमोक्रेसी ट्रैवल’ और इसपर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। बुधवार को यह बेंगलुरू के होसुरु रोड पर देखी गई। दरअसल, हरे रंग की यह बस शटल बस नहीं है और इसका इस्तेमाल मलयालम फिल्म की शूटिंग में किया जा रहा था। बस का होसुरु रोड से गुजरना फिल्म का हिस्सा था। जब ये बस वहां से गुजरी तो किसी ने इसकी तस्वीरें ले लीं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।

बस की तस्वीर वायरल होते ही बस के मालिक को समझ में आया कि इस पर जिन्ना की तस्वीर और कुछ दिन रही तो बवाल बढ़ सकता है। उसने बवाल बढ़ने का अंदेशा भांपते हुए तस्वीर को अपनी बस से तुरंत हटा दिया।

First Published on July 14, 2017 6:11 pm