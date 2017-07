बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन्हें चिढ़ाने वाले लड़के को दिया ऐसा जवाब कि होने लगी तारीफ

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ट्विटर पर एक शख्स ने शर्मिंदा करने की कोशिश की। लेकिन शर्मिंदा होने की जगह नवाजुद्दीन ने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों की जमकर तारीफें मिल रही हैं। दरअसल @iankursingh नाम के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में एक गोरी और सुंदर लड़की के साथ एक काला और बदसूरत सा लड़का नजर आ रहा था। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए यूजर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग कर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। इस ट्वीट को रिट्वीट कर नवाज ने भी यूजर को जोरदार जवाब दिया। नवाज ने जो जवाब दिया उस पर लोगों ने तारीफों के पुल बांधते हुए कमेंट किया कि नवाज आप इसीलिए खास हो। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप हमारे देश में मौजूद कुछ चुनिंदा उम्दा कलाकारों में से एक हो। @iankursingh के जवाब में नवाज का ये ट्वीट तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस ट्वीट को अब तक 2 हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है।

@iankursingh ने जिस तस्वीर से नवाजुद्दीन को चिढ़ाने की कोशिश की उसे देख ये बॉलीवुड एक्टर बिल्कुल भी नहीं चिढ़ा। नवाजुद्दीन ने इस लड़के के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- शुक्रिया कि आपने मुझे अहसास कराया कि मैं किसी सुंदर और गोरी लड़की के साथ अपनी जोड़ी नहीं बना सकता क्योंकि में काला हूं और देखने में भी भद्दा हूं। लेकिन मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता।

Thank U 4 making me realise dat I cannot b paired along wid d fair & handsome bcz I m dark & not good looking, but I never focus on that. — Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) July 17, 2017

नवाज के इस ट्वीट की लोगों ने जमकर तारीफ की। यूजर्स लिख रहे हैं कि सर लुक्स से कुछ नहीं होता..आप कला के कोहीनूर हो। वहीं कुछ लोग नवाज की तुलना अजय देवगन से करते हुए लिख रहे हैं कि सर अजय ने भी ऐश्वर्या राय के साथ काम किया था..आप तो फिर भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो।

Who said you are not good looking? pic.twitter.com/NzbJt3QnSJ — Shared Power (@Supreme_36) July 17, 2017

You don’t need to worry about that, when you act all the “fair and handsome” in the world fades away… — Tasneem (@tasisme) July 17, 2017

They are the ones who we cannot pair you with. You are so so much more than them.

“Achaa Nawazuddin movie me hai? Fir to achi he hogi.” — Utsav. (@UtsavChaddha) July 17, 2017

First Published on July 18, 2017 9:57 am