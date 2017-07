बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने किया नरेश अग्रवाल का बचाव, कहा- बात आस्था की होती तो सूअर की भी पूजा होती

अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर कमाल राशीद खान ने नरेश अग्रवाल के संसद में दिये विवादित बयान पर उनका बचाव करते हुए कहा है कि बात आस्था की ही होती तो पूरे देश में सूअर की भी गाय की तरह पूजा होती क्योंकि वो भी तो विष्णु जी का अवतार है। कमाल खान ने ट्वीट करते हुए ये बात कही। कमाल खान ने सिर्फ यही एक ट्वीट नहीं किया, उन्होंने हिंदू आस्था पर एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट किये। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राजय्सभा सांसद ने बुधवार को राज्यसभा में गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, जिस दौरान उन्होंने सन् 1991 की एक घटना का जिक्र किया, जब वह उस स्कूल में गए, जिसे जेल में तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कुछ देवताओं के नामों को शराब की किस्मों से जोड़ा गया था और ये बातें स्कूल की दीवार पर लिखी हुई थीं। सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि ये पंक्तियां ‘आपके लोगों’ द्वारा लिखी गई थीं। मंत्रियों सहित भाजपा के सदस्यों ने सपा सदस्य से माफी की मांग की और उन्होंने कहा कि वे किसी को भी ‘हिंदू देवी-देवताओं का अपमान’ नहीं करने देंगे।

Naresh Aggarwal seems proud as he insults Hindu Gods with gross impunity in Parl.

He has signed his obituary as an MP #NareshAggarwal pic.twitter.com/JN1eee1Z0L

— Rosy (@rose_k01) July 19, 2017