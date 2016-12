समाजवादी पार्टी के घमासान को लेकर बोलीं ममता बनर्जी, कहा- BJP को UP में एक वोट नहीं मिलना चाहिए

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के आंतरिक उठा-पटक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, हालांकि कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत चाहे किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। सपा के मामले में प्रतिक्रिया पूछने पर, ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘‘यह सपा का आंतरिक मामला है। मैं इसपर कुछ नहीं कहना चाहती।’उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जो भी जीते, चाहे बसपा या सपा, बस भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। वे (मोदी सरकार) मायावती को धमकी दे रहे हैं। वे उन्हें धमकी दे रहे हैं जिन्होंने उनके :नोटबंदी के: फैसले का विरोध किया है। वे सिर्फ झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। वे गोएबेल्स के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। ममता ने पिछले महीने लखनउच्च् में नोटबंदी के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित किया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, ‘‘वे रोज गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में गलती की जहां लालू :प्रसाद: और नीतीश :कुमार: चुनाव जीत गए।’ भगवा पार्टी पर अपने हमले जारी रखते हुए ममता ने कहा, ‘‘जयललिता के निधन के सात दिनों के भीतर उन्होंने छापेमारी की है :तमिलनाडु के मुख्य सचिव पर। यदि चन्द्रबाबु नायडू आवाज उठाएंगे जो उनके खिलाफ भी छापामारी करेंगे।’

बता दें कि शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को छह साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया है। उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया। मुलायम बोले कि ‘रामगोपाल ने सीएम को गुटबाजी में फंसाया। मुख्‍यमंत्री समझ नहीं रहे हैं कि रामगोपाल उनका भविष्‍य समाप्‍त कर रहे हैं।’ अखिलेश को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्‍कासित करने के बाद मुलायम ने कहा कि यह फैसला पार्टी के भले के लिए लिया गया है। उन्‍होंने कहा, ”जो भी पार्टी विरोधी काम करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, पार्टी में अनुशासन बनाए रखना पहली प्राथमिकता है।” मुलायम ने कहा, ”मैंने अकेले ही पार्टी बनाई थी, इनका क्‍या योगदान है? राम गोपाल और अखिलेश यादव पार्टी खत्‍म कर रहे हैं। मुलायम ने कहा कि हमारे लिए पार्टी सबसे अहम है और हमारी प्राथमिकता पार्टी को बचाना है। पार्टी को बचाने के लिए हमने रामगोपाल और अखिलेश यादव को छह साल के लिए निकाल दिया है।

मुलायम ने रामगोपाल यादव को लेकर कहा, “वह (रामगोपाल यादव) मेरी अनुमति के बिना नेशनल एग्‍जीक्‍यूटिव की आपात बैठक कैसे बुला सकते हैं। सामान्‍य तौर पर 10 से 15 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। पार्टी अध्‍यक्ष के अलावा कोई भी नेशनल एग्‍जीक्‍यूटिव की मीटिंग नहीं बुला सकता। ऐसा करके पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है।” बेटे को पार्टी से निकालने के बाद मुलायम बोले- ”अखिलेश क्‍या माफी मांगेगा, वो तो लड़ता है, पिता मानता होगा तो देखा जाएगा।”

First Published on December 31, 2016 3:16 am