गाय को आपत्तिजनक बताने पर भड़के एक्टर कबीर बेदी, सेंसर बोर्ड और पहलाज निहलानी को सुनाई खरी-खोटी

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्मों में काम कर चुके मशहूर अबिनेता कबीर बेदी ने सेंसर बोर्ड पर करारा हमला बोला है। कबीर बेदी ने सेंसर बोर्ड के डायरेक्टर पहलाज निहलानी को भी खरी-खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार से विजेता मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के जीवन पर बने डॉक्यूमेंट्री में सेंसर बोर्ड ने कई कट लगाने के लिए कहा है। सेंसर बोर्ड ने सुमन घोष द्वारा निर्देशित इस फिल्म ‘एन आर्गुमेंटेटिव इंडियन’ में ‘गाय’, ‘गुजरात’, ‘हिंदू’ और ‘हिंदुत्व’ जैसे शब्दों पर आपत्ति जताई है, जिसका इस्तेमाल अमर्त्य सेन ने वृत्तचित्र में अपने साक्षात्कार के दौरान किया है। सेंसर बोर्ड ने घोष से इन शब्दों को हटाने के लिए कहा है और सेंसर बोर्ड का कहना है कि ‘इन शब्दों के इस्तेमाल से देश की छवि खराब होगी’। सेंसर बोर्ड के इसी निर्णय पर एक्टर कबीर बेदी ने अपनी खीझ निकाली है। बेदी ने सेंसर बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है। कबीर बेदी ने अपने ट्वीट में लिखा- सेसंर बोर्ड को इस बाता का अंदाजा ही नहीं है कि उनकी बवकूफाना मांगें देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। इस बॉलीवुड एक्टर ने सेंसर बोर्ड के डायरेक्टर को विनाशकारी की संज्ञा देते हुए अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है।

Censor Board has no idea how much it is damaging India’s image with their stupid demands. Pahlaj Nihalani is a disaster. @PMOIndia http://t.co/RUcsRRR1f1 — KABIR BEDI (@iKabirBedi) July 13, 2017

कबीर बेदी के इस ट्वीट से बहुत से यूजर्स ने अपनी सहमती जताई है। ऐसे यूजर्स कबीर बेदी के इस ट्वीट पर लिख रहे हैं कि पहलाज निहलानी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश को बड़ा फायदा होता। वहीं कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि पहलाज निहलानी सरकार की चमचागिरी करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है।

Agree – they’re making India seem like an insecure, pre-modern republic, not a confident country that encourages the creative arts. — Nilanjana Roy (@nilanjanaroy) July 13, 2017

Ya he is okay with Ranveer Singh showing butt in befirkre. Sanskaari Sanghi — just_another_indian (@justanotherind3) July 13, 2017

Mumbai high court already gave verdict during udta punjab. But sanghi dont understand. pic.twitter.com/vDsAAQVtlr — just_another_indian (@justanotherind3) July 13, 2017

#PahlajNihalani

He should be prime minister of #Pakistan . He will do better for #India — Anurima Pradhan (@AnurimaPradhan) July 13, 2017

Its not censor board or Pahlaj Nihalani. He is just working on the orders of the govt in power !!! — Kashish Anand (@Iamk26) July 13, 2017

It’s a bunch of jokers sir!! This government is taking us back to the medieval age!! — Musafir!! (@ApkaBaapRe) July 13, 2017

आपको बता दें कि इंदु सरकार के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी सेंसर बोर्ड के फैसले की आलोचना करते हुए बयान दिया है कि अगर वो अपनी फिल्म में सेंसर बोर्ड के अनुसार सीन काट देते हैं तो उनकी फिल्म ही मर जाएगी। इससे पहले भी सेसंर बोर्ड कई बार फिल्म कलाकारों और निर्देशकों के निशाने पर आ चुका है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 3:06 pm