हरमनप्रीत कौर के लिए कुमार विश्वास का ट्वीट- तू इस आंचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था..

हरमनप्रीत कौर (नाबाद 171) की बेहतरीन पारी के दम पर दिए गए 282 रनों के लक्ष्य के दबाव का भारतीय गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाते हुए मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया को महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में गुरुवार को 36 रनों से हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने हरमनप्रीत की तूफानी पारी के दम पर निर्धारित 42 ओवरों के मैच में चार विकेट खोकर 281 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मजबूत लक्ष्य के सामने 40.1ओवरों में सभी विकेट खोकर 245 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत कौर की इस लाजवाब मैच जिताऊ पारी पर देश दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर देश को पहला विश्वकप दिलाने वाले कपिल देव तक, सबने हरमनप्रीत की तारीफ मे कसीदे पढ़े हैं। केल जगत के इन दिग्गजों से अलग मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने हरमनप्रीत समेद महिला विश्व कप की पूरी टीम के लिए जो कहा है वो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। कुमार विश्वास ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी। अपने पहले ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा- जय हो भारत पुत्रियों, विश्वकप में परचम लहराने वाली हरमनप्रीत कौर और उनकी पूरी टीम को आकाश भर बधाई।

कुमार विश्वास ने थोड़ी ही देर बाद एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ महिला क्रिकेट टीम की तस्वीर भा कुमार विश्वास ने शेयर किया। अपने इस ट्वीट में कुमार ने मजाज का एक शेर लिखा- तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।

कुमार विश्वास के इस ट्वीट को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि आप जब तारीफ करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि आपके इस ट्वीट ने जीत के जश्न को दोगुना कर दिया।

आँचल से इक परचम ……..waah kyaa baat kahi — Shraddha Bishwas (@ShraddhaBishwas) July 20, 2017

Bahut khoob sir, is kavita ne to is jashnn ko aur bhi khash bana diya — ashutosh (@ashutosh8_9) July 20, 2017

आप तारीफ दिल से करते है, आशुतोष जी करते है तो उन का दोगलापन बाहर आ जाता है। जैसे आज उन्होंने कोविन्द जी को नारायणन से compare किया — Citizen News Jr (@CNJaipur) July 20, 2017

Charan vandan #kumar sir

Really today a great moment for all indian Desh ki betion par naaj h hm sbko — Mukesh Mishra (@mukeshpmmishra) July 20, 2017

First Published on July 21, 2017 10:06 am