नोटबंदी को मिला वर्ल्ड बैंक का समर्थन, CEO बोलीं – इसका भारत की अर्थव्यस्था पर सकारात्मक असर होगा

वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टीना जियोर्जिवा ने नोटबंदी का समर्थन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, क्रिस्टीना ने कहा कि नोटबंदी की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हुई लेकिन लंबे वक्त में यह फायदा देगा। क्रिस्टीना ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े नोटों को बंद करने का जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया आने वाले वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्रिस्टीना ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लिए भी अपना सकारात्मक रुख दिखाया और उसके जल्द लागू होने की आशा जाहिर की। वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टीना ने मोदी द्वारा 8 नवंबर को किए गए नोटबंदी के ऐलान की तारीफ की।

क्रिस्टीना ने यह भी कहा कि भारत के इस फैसला का दूसरे देश अध्यन कर रहे हैं। क्योंकि नोटबंदी का फैसला इतने बड़े स्तर पर पहले किसी बड़े देश ने नहीं लिया। क्रिस्टीना ने यूरोपीय देशों का जिक्र किया जो काफी वक्त से बड़ी करेंसी पर लगाम लगाए हुए हैं।

क्रिस्टीना इन दिनों भारत आई हुई थीं। अपने दो दिन के दौरे के दौरान उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। वह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी को भी देखने पहुंची थीं। उन्होंने वहां रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा देने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘इस साल हमारा अनुमान है कि भारत में 7 प्रतिशत विकास होगा।’

IMF ने भी की थी सराहना: इससे पहले नवंबर में ही इंटरनेशनल मोनेट्री फंड (IMF) ने भी नोटबंदी के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया था। आईएमएफ द्वारा कहा गया था कि भारत द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदम फायदेमंद होंगे।

First Published on March 3, 2017 8:57 am