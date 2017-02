लोकसभा में बीजद सांसद ने नरेंद्र मोदी के पास जाकर सीधे कहा- आपने भाषण में दी गलत जानकारी, हैरान रह गए सारे भाजपाई

संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्‍यवाद प्रस्‍ताव का जवाब दिया। अपने भाषण में उन्‍होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। लेकिन जैसे ही उनका भाषण खत्‍म हुआ, बीजू जनता दल सांसद तथागत सत्‍पति पीएम के पास पहुंचे। मोदी के सामने लाइन लगाए खड़े बीजेपी सांसदों ने सोचा कि सत्‍पति उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन उन्‍होंने मोदी से कहा, ”प्रधानमंत्री जी, आपको गलत जानकारी दी गई है।” मोदी ने तुरंत पूछा, ”क्‍या? क्‍या?” तब एक खदान क्षेत्र, धेनकनाल से सांसद सत्‍पति ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान कि सभी कोयला खदान वाले इलाके अब रिटेल में कोयला बेचते हैं, गलत था। उन्‍होंने कहा कि यहां तक कि पावर स्‍टेशनों को पर्याप्‍त कोयला नहीं मिल पा रहा। सत्‍पति इतना कहकर वहां से चले गए और बीजेपी सांसद हक्‍के-बक्‍के रह गए। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सदन में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के पीछे की वजहें तथा उनके फायदे गिनाए।

बजट सत्र को आगे करने के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि देश कृषिप्रधान देश है। खेती का परिणाम दिवाली तक आ जाता है। इसके बाद दो-तीन महीने का समय रह जाता है। इस समय के सदुपयोग के लिए समय आगे बढ़ाया गया है। मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, ”देश में एक ऐसा वर्ग पनपा जो गरीबों के हक को लूटता रहा इसलिए देश ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया। पहले होता था कितना गया, अब होता है मोदी जी कितना लाये। यही सही कदम है।”

नोटबंदी पर मोदी ने कहा कि अच्‍छी अर्थव्‍यवस्‍था की जरुरत थी इसलिए यह सही समय था। ऑपरेशन तभी होता है जब शरीर सही होता है। नोटबंदी का फैसला भारत को साफ (भ्रष्‍टाचार व काले धन से) करने के लिए लिया गया। हमें चुनाव की चिंता नहीं देश की चिंता है। नोटबंदी के दौरान बार-बार निर्देश बदलने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा भ्रष्‍ट लोगों की चालाकियों का जवाब देने के लिए किया गया। ताकि उन्‍हें पता चल सके तू डाल-डाल मैं पात-पात हैं।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण पढ़ा था। इसमें उन्‍होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया था। अभिभाषण पर चर्चा में कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, मनरेगा जैसी योजनाओं के नाम पर सरकार पर हमले बोले थे।

First Published on February 8, 2017 8:51 am