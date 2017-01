जब महात्मा गांधी को अपने ही देश में झेलना पड़ा था तिरस्कार, एक संपादक ने कराया था लंबा इंतजार, मिला तो दी झिड़की

30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1948 में हिन्दू चरमपंथी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम आपको उनके “महात्मा” कहे जाने से पहले का एक किस्सा बताते हैं। भारत के राष्ट्रपिता माने जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी 1899 में अपने अफ्रीका प्रवास के बीच में ही भारत आए थे। भारत आने के बाद गांधी ने कई प्रमुख भारतीय शहरों का दौरा किया और कई अखबारों के दफ्तर में गए। गांधी का मक़सद देश के हालात के बारे में सामाजिक जागरुकता फैलाना था। कोलकाता (तब कलकत्ता) दौर में गांधी ने बंगबासी अखबार के संपादक से मुलाकात के लिए गए।

बंगबासी उस समय का अत्यंत प्रभावशाली और प्रसिद्ध अखबार था। जब गांधी संपादक से मिलने पहुंचे तो उन्होंने घंटों तक उन्हें इंतजार कराया। लम्बे इंतजार के बाद जब गांधी संपादक के कमरे में घुसे तो संपादक ने कहा, “आप देख नहीं रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ व्यस्त हैं। आप जैसे आगंतुकों की कोई सीमा नहीं। बेहतर होगा कि आप चले जाएं। मैं आपकी बात सुनने की स्थिति में नहीं हूं।” गांधी एक शब्द कहे बिना बंगबासी के संपादक के कमरे से बाहर आ गए। गांधी ने इस घटना पर अपनी आत्मकथा “माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ” में कटाक्ष किया गया है। गांधी ने अपनी आत्मकथा में संपादकों के अहंकार पर तंज करता हुए लिखा है कि “पीड़ितों को लगता है कि संपादक सबसे शक्तिशाली शख्स होता है। लेकिन ये तो केवल वही जानता है कि उसके दफ्तर की चौखट के बाहर उसकी कोई ताकत नहीं है।”

गुजरात के पोरबंदर में दो अक्टूबर 1869 को जन्मे गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई ब्रिटेन से की थी। ब्रिटेन से पढ़ाई करके आने के बाद कुछेक साल भारत में काम करने के बाद 1893 में अफ्रीका चले गए। गांधी करीब दो दशक वहां रहे और 1914 में पूर्ण रूप से भारत वापस लौटे। भारत लौटने के बाद भी उन्होंने आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जुड़ने से पहले पूरे देश का दौरा किया था।

गांधी ने भले ही संपादकों पर तल्ख टिप्पणी की हो लेकिन खुद उन्होंने अपने जीवन में कई पत्रों-पत्रिकाओं का संपादन किया था। यंग इंडिया, हरिजन, सत्याग्रह, हरिजन बंधू जैसे पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया था। गांधी की आत्मकथा भी मूलतः गुजराती में एक गुजराती अखबार में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी। महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधीू भी पत्रकारिता से जुड़े थे। वो हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार के संपादक मंडल में शामिल रहे थे।

First Published on January 30, 2017 10:16 am