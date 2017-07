नरेंद्र मोदी की सफलता का क्या है राज? अमित शाह और मोहन भागवत की है अलग-अलग राय!

बुधवार (12 जुलाई) को नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कॉफी-टेबल बुक के विमोचन में मोहन भागवत (बाएं) और अमित शाह। (PTI Photo by Manvender Vashist)

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सफलता को उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलता के पीछे क्या राज है? आम लोगों और विशेषज्ञों की तो छोड़िए खुद बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे पर शायद दो राय रखते हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मानते हैं कि पीएम मोदी द्वारा पिछले तीन साल में एक दिन भी छु्ट्टी लिए बिना किया गया अथक परिश्रम ही वो रामबाण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आज भी लोकप्रिय बने हुए हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मानते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा अपने उज्जवल भविष्य के लिए की गई उनकी अप्रसिद्ध यात्रा इसके लिए जिम्मेदार है। जाहिर है आएसस प्रमुख मोदी के उस अतीत की तरफ इशारा कर रहे थे जब वो संगठन के एक मामूली प्रचारक हुआ करते थे। अमित शाह और मोहन भागवत ने ये विचार बुधवार (12 जुलाई) को पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक किताब के विमोचन के अवसर पर जाहिर किए।

शाह और भागवत सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक द्वारा लिखी किताब ‘द मेकिंग आॅफ ए लिजेंड’ के विमोचन के मौके पर नई दिल्ली में एक ही मंच पर विराजमान थे। अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा, “हमने पिछले तीन साल में देखा कि मोदीजी लगातार काम कर रहे हैं। शायद वो आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है।” शाह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला दिया। शाह ने कहा कि मोदीजी को 125 करोड़ हिन्दुस्तानियों का आशीर्वाद प्राप्त है।

मोहन भागवत ने श्रोताओं से मोदी की गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले की अदृश्य यात्रा के बारे में विचार करने का अनुरोध किया। भागवत ने कहा कि इस “अप्रसिद्ध” यात्रा की वजह से ही मोदी का मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रुप में कार्यकाल “उज्जवल” हो सका। भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं एक दृश्य और दूसरा अदृश्य और किसी का मूल्यांकन करते समय उसके अदृश्य व्यक्तित्व पर भी गौर करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत को दो हजार साल पहले के स्तर पर ले जाने के लिए मोदी को कठिन मेहनत करनी ही चाहिए।

कार्यक्रम में उपस्थित कुछ श्रोताओं ने भागवत के बयान का ये अर्थ निकाला कि वो अमित शाह को संदेश दे रहे थे कि मोदी की सफलता के पीछे आरएसएस है, जबकि अमित शाह ने अपने संबोधन में एक बार भी संगठन का जिक्र नहीं किया। कार्यक्रम में शाह ने किताब में लीजेंड शब्द के प्रयोग पर भी यह कहते हुए आपत्ति जताई कि नरेंद्रभाई आजीवन एक “कार्यकर्ता” रहे हैं।

