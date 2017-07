टीएमसी शुरू करेगी बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन, भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केन्द्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने आज 21 जुलाई को कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि, टीएमसी 9 अगस्त से बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेगी, और देश से बीजेपी को खदेड़ देगी। बता दें कि 9 अगस्त ही वो तारीख है जब देश में अंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 की रात को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और 9 अगस्त से पूरे देश में ये आंदोलन शुरू हो गया था। ममता बनर्जी इसी तारीख को बीजेपी के खिलाफ देश व्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। इस मौके पर कोलकाता के धर्मतल्ला में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी दिनों से जबर्दस्त टकराव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिम बंगाल के लगातार दौरे से राज्य का सियासी तामपान बढ़ा हुआ है। इसी साल अप्रैल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा था कि टीएमसी नरेन्द्र मोदी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगी। इसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि वे इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और उनकी पार्टी दिल्ली पर कब्जा करेगी।

We will start a BJP Bharat Chorro program from August 9: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/AshE3amzbL

— ANI (@ANI_news) July 21, 2017