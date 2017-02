शशिकला सरेंडर करने के लिए निकलीं, पहले जयललिता की समाधि पर पहुंची

वीके शशिकला आज (15 फरवरी) सरेंडर करने के लिए बैंगलुरु निकल चुकी हैं। इससे पहले वह जयललिता की समाधि पर गई थीं। जयललिता को स्वास्थ्य के आधार पर दो हफ्ते का वक्त भी मिल सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शशिकला ने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिक वक्त देने से इंकार कर दिया। शशिकला के वकील के टी एस तुलसी ने कहा कि जेल जाने से पहले अपने काम निपटाने के लिए शशिकला आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ समय चाहती हैं।

क्या है मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में AIADMK महासचिव शशिकला को दोषी पाया और चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उनपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना बरकरार रखा और साथ ही तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए।

शशिकला ने सरेंडर करने से पहले पन्नीरसेल्वम समेत 20 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने ई. पलानीसामी को विधायक दल का नया नेता भी चुना है। पलानीसामी का दावा है कि 135 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है।

दोषी करार दिए जाने के बाद अन्‍नाद्रमुक महासचिव शशिकला नटराजन भावुक हो गई थीं। उन्‍होंने कहा कि धर्म की जीत होगी। शशिकला ने अपने समर्थक विधायकों से कहा, ‘पहले भी जब कभी अम्‍मा संकट में थी तो मुझे भी परेशानी झेलनी पड़ी। इस बार भी मैं इसे अपने ऊपर लेती हूं। धर्म की विजय होगी।’

