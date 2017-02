UPA-NDA की लड़ाई में विजय माल्या ने खुद को बताया फुटबॉल

बिजनेसमैन विजय माल्या ने अपने आपको निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। माल्या ने शुक्रवार (3 फरवरी) को ट्वीट करके कहा कि, ‘मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक फुटबॉल हूं। एनडीए और यूपीए की सरकार के बीच मुकाबला चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई रेफरी भी नहीं है। पुलिसवालों को बिजनेस और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता होगा?’ इसके अलावा माल्या ने कुछ और ट्वीट भी किए। उन्होंने लिखा, ‘मुझे सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों पर काफी हैरानी है। सब के सब झूठे हैं।’ अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘सीबीआई ने ऐसा ही ड्रामा मारन (मारन बंधुओं) के वक्त भी किया था। लेकिन तब क्या हुआ ?’

दरअसल, गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारन बंधुओं को बड़ी राहत दी थी। स्पेशल जज ओ पी सैनी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन को बरी कर दिया था। जज ने कहा था कि इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट उसी का जिक्र माल्या ने किया था।

हाल ही में सामने आया था कि यूपी सरकार के वक्त कुछ शीर्ष पदाधिकारियों ने विजय माल्या के साथ मिलकर उनकी एयरलाइन्स को लोन दिलवाने में मदद की थी।

बैकों के कर्जदार माल्या इस वक्त भारत छोड़कर भाग गए हैं। वह यूके में रह रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से बजट जारी कर रहे अरुण जेटली ने बताया था कि देश छोड़कर भागे लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा।

First Published on February 3, 2017 11:37 am